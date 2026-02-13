NASA

NASA envía tripulación a la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica: detalles

Este relevo subraya el compromiso global con la seguridad de los astronautas y el mantenimiento de la EEI como laboratorio orbital de referencia.

Por Jessica Molero
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:28 am

 

La NASA lanzó la misión tripulada Crew-12 desde Florida con el propósito de relevar a los astronautas de la EEI que regresaron prematuramente a la Tierra por una emergencia médica. 

Este hecho histórico representa la primera evacuación por motivos de salud en la estación orbital y subraya la importancia de mantener protocolos de seguridad estrictos para los tripulantes.

El despegue se vio pospuesto dos veces debido a condiciones climáticas adversas, pero finalmente la cápsula SpaceX Dragon partió desde Cabo Cañaveral el viernes, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, según informó Infobae. 

La NASA y SpaceX coordinaron la operación para asegurar que los cuatro astronautas a bordo iniciaran su viaje sin contratiempos, según informa la agencia de noticias EFE.

El equipo de la Crew-12 está formado por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev

Se espera que la cápsula Dragon se acople a la EEI este sábado 14 de febrero a las 15:15 (20:15 GMT), completando la primera fase de la misión y comenzando oficialmente su estancia prolongada en el laboratorio orbital.

Objetivos y duración de la misión

A diferencia de las misiones tradicionales de seis meses, la Crew-12 permanecerá aproximadamente nueve meses en la EEI, permitiendo continuar con experimentos científicos y garantizar el relevo completo de la Crew-11, integrada por Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov. 

La identidad del tripulante evacuado no ha sido revelada por motivos de privacidad médica. Por su parte, la tripulación realizará experimentos en biología, física y ciencias de la salud, contribuyendo al avance de la investigación espacial. 

Visita nuestras secciones:  Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Viernes 13 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América