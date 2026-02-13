NASA envía tripulación a la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La NASA lanzó la misión tripulada Crew-12 desde Florida con el propósito de relevar a los astronautas de la EEI que regresaron prematuramente a la Tierra por una emergencia médica.

Este hecho histórico representa la primera evacuación por motivos de salud en la estación orbital y subraya la importancia de mantener protocolos de seguridad estrictos para los tripulantes.

El despegue se vio pospuesto dos veces debido a condiciones climáticas adversas, pero finalmente la cápsula SpaceX Dragon partió desde Cabo Cañaveral el viernes, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, según informó Infobae.

La NASA y SpaceX coordinaron la operación para asegurar que los cuatro astronautas a bordo iniciaran su viaje sin contratiempos, según informa la agencia de noticias EFE.

El equipo de la Crew-12 está formado por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Se espera que la cápsula Dragon se acople a la EEI este sábado 14 de febrero a las 15:15 (20:15 GMT), completando la primera fase de la misión y comenzando oficialmente su estancia prolongada en el laboratorio orbital.

Objetivos y duración de la misión

A diferencia de las misiones tradicionales de seis meses, la Crew-12 permanecerá aproximadamente nueve meses en la EEI, permitiendo continuar con experimentos científicos y garantizar el relevo completo de la Crew-11, integrada por Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

La identidad del tripulante evacuado no ha sido revelada por motivos de privacidad médica. Por su parte, la tripulación realizará experimentos en biología, física y ciencias de la salud, contribuyendo al avance de la investigación espacial.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube