Clara Vegas Goetz irrumpe en New York Fashion Week con un dorado impactante y deja pistas sobre lo que prepara para Miss Universo

La actual Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas Goetz, vivió este jueves 12 de febrero uno de los momentos más relevantes de su agenda internacional: su debut en la pasarela del New York Fashion Week. La venezolana abrió y cerró el desfile de la diseñadora Giannina Azar, luciendo un vestido dorado que captó la atención de asistentes y medios especializados.

Su participación marcó su primera experiencia desfilando en uno de los eventos de moda más importantes del mundo, en plena etapa de preparación rumbo al Miss Universe.

Un debut dorado que acaparó miradas

Antes de salir a la pasarela, Clara expresó su emoción ante las cámaras. “Aquí estoy súper feliz y además muy agradecida con Giannina Azar por darme el honor de cerrar su desfile el día de hoy”, comentó, visiblemente entusiasmada por la oportunidad.

Durante la entrevista previa, la reina de belleza no descartó futuras participaciones en otros eventos de moda, dejando entrever que podrían venir nuevas apariciones. El vestido dorado que lució fue protagonista de la conversación, incluso dejó al aire la opción sobre la posibilidad de utilizar un tono similar en el certamen universal.

“Me siento espectacular, me encanta. Este vestido me parece todo que ver y el color dorado lo estábamos hablando justo ahorita… a lo mejor en el Miss Universo me pongo un vestido de este color”, señaló.

Creatividad, inspiración y expectativas

En medio del intercambio con la entrevistadora, Clara también fue elogiada por su imagen y presencia escénica. Al ser consultada sobre lo mejor que ha vivido hasta ahora en la semana de la moda, destacó el ambiente creativo que se percibe en la ciudad.

“Ver a gente tan creativa por las calles… se nota, se siente en el espacio, en la ciudad. Eso ha sido súper especial”, afirmó, resaltando la energía artística que caracteriza a Nueva York durante estos días.

La conversación también giró en torno a su preparación para el Miss Universo. Sobre el traje de gala y el traje típico, adelantó que ya han comenzado conversaciones, aunque prefirió mantener los detalles bajo reserva:

"Sin duda alguna, ya hemos empezado más o menos con las conversaciones de eso, pero todo va a ser una sorpresa, aunque eso me cuesta mucho a mí”, confesó.

La emoción tras bajar de la pasarela

Luego de cerrar el desfile, Clara Vegas Goetz compartió sus primeras impresiones sobre la experiencia. “Es mi primer desfile en Fashion Week, ha sido una experiencia súper maravillosa”, expresó.

También destacó el ambiente detrás del escenario, describiendo el backstage como un espacio de buenas energías y compañerismo. “Las vibras en el backstage estuvieron espectaculares, conocí a gente demasiado chévere y estoy súper feliz y además muy agradecida con Giannina”, añadió.

Con este debut en la pasarela internacional, la Miss Venezuela Universo 2025 suma un nuevo hito a su agenda, combinando moda y proyección global en medio de su preparación para representar al país en el escenario universal.

