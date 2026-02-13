“Nunca quiso ser padre”: Victoria Ruffo se va con todo contra Eugenio Derbez y el actor no se queda callado

Suscríbete a nuestros canales

Victoria Ruffo, conocida como la "Reina de las telenovelas", concedió una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda a principios de enero de 2026, en la que por primera vez habló sin reservas sobre el papel que, según su relato, Eugenio Derbez desempeñó como padre durante la niñez de José Eduardo, el único hijo que tienen en común.

"Aparecía una vez al año"

Fue en una conversación extensa con Mara Patricia Castañeda, transmitida en YouTube el 11 de enero de 2026, donde Victoria Ruffo detalló el origen de su "bronca" con Eugenio Derbez. La actriz fue enfática al señalar que su molestia no respondía a rencores sentimentales ni a disputas legales del pasado, sino exclusivamente al impacto que, desde su perspectiva, la ausencia paterna generó en su hijo.

"Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo", declaró Ruffo. "Mi bronca con él era que aparecía una vez al año, yo creo, y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver', y eso no me parecía bien para mi hijo".

La actriz describió el efecto que estas visitas esporádicas provocaban en José Eduardo: "Cuando de repente llegaba, mi hijo se desbalanceaba totalmente, todo lo que yo había avanzado con él retrocedía. Eso me parecía fatal, pésimo para él".

Ruffo explicó que su expectativa como madre era que Derbez participara en las actividades cotidianas de la crianza: "Yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba".

Uno de los señalamientos que mayor repercusión tuvo fue la afirmación de que el propio Derbez habría reconocido no estar preparado para la paternidad. "Él mismo lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá. Ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, ni llevarlos al doctor", sentenció Ruffo.

La actriz también reconoció un cambio positivo en la relación de Derbez con su hija menor, Aitana, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo: "Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no".

"Si quiere reflectores, que la contraten"

Tras varios días de silencio, Eugenio Derbez respondió a los señalamientos de su expareja. En declaraciones retomadas por diversos medios, el comediante lanzó un mensaje que muchos interpretaron como un golpe directo a Ruffo, aunque evitó mencionarla por su nombre.

"Si quiere reflectores, hay mucho de qué hablar de otras cosas. Que la contraten, había cosas simpáticas, cosas interesantes…", expresó entre risas, dejando entrever que, desde su perspectiva, las declaraciones de la actriz responden más a una búsqueda de atención mediática que a una necesidad real de exponer el pasado.

Derbez también reveló que su esposa, Alessandra Rosaldo, se encuentra completamente harta de que el tema resurja una y otra vez. "Yo dije que el asunto se había muerto y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, a mi nieta y a José Eduardo, tal como dije ya no voy a decir nada", señaló.

El comediante recordó el pacto de silencio que, según su versión, ambas partes acordaron tras el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo, ocurrido en junio de 2024. "No ya, hay cosas que ya enterré. Yo lo dije, podría decir muchas cosas, me podría defender, pero ya habíamos quedado que cuando naciera mi nieta todo se acababa", afirmó.

Pese a anunciar que no volvería a hablar del tema, Derbez dejó abierta la posibilidad de que existe mucho más que podría decir: "Si siguen hablando de mí, pues no sé… Ya no voy a hablar yo".

"A mí me pone nervioso"

El principal involucrado en esta historia, José Eduardo Derbez, ha sido consultado en múltiples ocasiones sobre las declaraciones de sus padres. El joven actor y conductor, de 33 años y padre de Tessa, ha optado por una postura neutral que busca no profundizar la fractura.

"Santo Dios, no sé, pero hasta a mí me pone nervioso…", expresó con humor cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que su padre revelara más detalles. "Yo creo que ellos tienen su historia, su rollo, sus cosas. Yo de verdad a los dos los amo, los respeto, son cosas en las que yo no me meto, que pasaron hace mucho tiempo y están bien. Si quieren seguir hablando que sigan hablando…", declaró.

José Eduardo también destacó una enseñanza que ha valorado profundamente de su madre: "Nunca me habló mal de mi papá y yo creo que eso hasta yo lo he hablado con mi mujer. Le he dicho: 'Si en algún momento nos separamos, el hablar mal de la mamá o el papá, pues no va por ahí'".

Una herida que no termina de cerrar

El cruce de declaraciones entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez deja en evidencia que, pese a los años transcurridos y los intentos de enterrar el pasado, la historia entre ambos sigue siendo un territorio minado. Lo que para Ruffo es una legítima queja sobre la falta de presencia paterna en la infancia de su hijo, para Derbez es un asunto que ya debió haber quedado cerrado y que, al reabrirse, solo responde —según su visión— a intereses ajenos a la verdadera reconciliación.

