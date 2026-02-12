Nodal se adelanta a San Valentín y presume su amor por Ángela Aguilar a través de sus historias

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al mostrar su lado más romántico con su esposa, Ángela Aguilar, en la antesala del Día de San Valentín. La publicación, acompañada por la icónica canción Me gustas de Joan Sebastian, rápidamente captó la atención de sus fans.

La imagen, en la que Ángela aparece sentada mientras suena el tema de fondo, generó miles de interacciones y comentarios en redes sociales, consolidando un momento de ternura que muchos celebraron.

Un gesto romántico que conquistó a sus seguidores

En la fotografía, Ángela Aguilar aparece tranquila y elegante en un jardín viendo a la nada, mientras la música de Joan Sebastian acompaña la escena. La elección de este tema clásico reforzó la intención del cantante de mostrar cariño y admiración hacia su pareja.

El detalle fue suficiente para encender las redes sociales, donde seguidores elogiaron la complicidad de la pareja, una relación que desde sus inicios ha sido fuertemente atacada por la forma en que se dio y los rumores, sin embargo, cada aparición de ellos dos juntos, ya servido para acabar con los malos comentarios pues, cada vez se ven más unidos y tal como la canción de Ángela, 'El Equivocado ' a ella le quedó perfecto y para quererlo, le sobran razones.

Amor frente a las cámaras

En esta ocasión, Nodal apostó por un mensaje simple pero emotivo: una imagen acompañada de música que transmite la conexión y el cariño que ambos comparten, reforzando su imagen como pareja estable y enamorada.

La publicación también generó expectativa sobre cómo celebrarán la fecha más romántica del año. Los seguidores llenaron la publicación de comentarios, emojis de corazón y muestras de apoyo hacia la pareja.

Con este detalle, Nodal demostró que el amor se mantiene firme y que no es necesario esperar hasta el 14 de febrero para compartir gestos de cariño que emocionen a sus fans.

