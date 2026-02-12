“La vida se siente injusta”: Ángela Aguilar se sincera como nunca sobre las críticas que recibe

Suscríbete a nuestros canales

Ángela Aguilar utilizó su canal de difusión en la plataforma WhatsApp para dirigirse a sus seguidores el pasado 10 de febrero. En el mensaje, la intérprete de regional mexicano abordó la exposición constante a la que está sometida y expresó su percepción sobre el trato diferenciado que recibe frente a otros artistas.

“La vid puede sentirse injusta”

"A veces la vida puede sentirse injusta", escribió Aguilar. "Hay momentos en los que a unos se les señala con dureza mientras a otros se les aplaude por lo mismo, y sí, muchas veces me ha tocado sentirlo en carne propia".

La cantante acompañó su texto con una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3: "¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ".

Aguilar concluyó su mensaje afirmando que "la verdad, la coherencia y el corazón con el que vivimos siempre hablan más fuerte que cualquier juicio" y deseó a sus seguidores "una semana llena de amor, claridad y paz".

El contexto de las declaraciones

El pronunciamiento de Aguilar se produce diez días después de que su esposo, Christian Nodal, mostrara durante una presentación en la Feria de León un tatuaje en el dorso de su mano izquierda con el nombre "Ángela". El gesto generó reacciones diversas en redes sociales.

La cantante ha sido objeto de comentarios recurrentes en plataformas digitales desde el inicio de su relación con Nodal. Su matrimonio, formalizado en julio de 2025, ha sido seguido de cerca por medios de entretenimiento y audiencias especializadas.

Antecedentes sobre el tema

No es la primera ocasión en que Aguilar se refiere al impacto de la exposición mediática. En diciembre de 2025, declaró al diario LA Times que su relación con las redes sociales es "de amor y odio" y que ha requerido acompañamiento psicológico. En esa entrevista, señaló: "Estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura de quién soy sin necesitar validarme a través de lo que la gente dice de mí".

En 2023, la cantante ya había manifestado su descontento con el tratamiento recibido tras comentarios sobre su ascendencia argentina. En aquella oportunidad, expresó que lo consideraba "injusto" porque "quitan el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario".

Post declaración

Tras enviar el mensaje por su canal de difusión, Aguilar publicó dos historias en Instagram. En la primera se observa su pierna junto a la mano de Nodal. En la segunda, aparece vestida con una falda blanca y una blusa gris con bordados tradicionales. Ambas publicaciones no incluyen texto adicional. De fondo se reproduce la canción "My One And One Only", de Mon Laferte y Silvana Estrada.

Hasta el momento, ni la representación de Ángela Aguilar ni miembros de su familia han emitido declaraciones adicionales sobre el contenido de su mensaje.

