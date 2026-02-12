El año de las reinas: ¿Qué hacen actualmente las ganadoras del Miss Venezuela 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Venezuela ha desplegado a sus cuatro representantes oficiales en un ambicioso calendario que abarca tres continentes. Con la reciente adquisición de la franquicia Miss Supranational y la mira puesta en romper sequías históricas, el país busca recuperar el protagonismo perdido en los certámenes más importantes del planeta.

Silvia Maestre: la pionera que busca romper la maldición polaca

Silvia Maestre, representante del estado Apure y coronada el pasado 12 de noviembre de 2025, hará historia como la primera candidata enviada por la organización Miss Venezuela al Miss Supranational. La comunicadora social de 27 años, quien destaca por su enfoque en la resiliencia y la salud mental, se prepara para competir en la edición 2026 del certamen, programado para el verano en Polonia.

Venezuela nunca ha conquistado la corona del Miss Supranational, considerado uno de los cinco Grand Slam de la belleza mundial. La edición 2025, realizada el 27 de junio en Nowy Sącz, consagró a Brasil y otorgó a Venezuela el premio al Mejor Traje Nacional con Leix Collins. Maestre tiene la misión de cambiar la historia y sumar el único título importante que falta en la vitrina criolla.

Mística Núñez: la farmacéutica que espera su turno mundial

Mística Núñez, Miss World Venezuela 2025 y representante del estado Falcón, aguarda la definición de la sede para la 73ª edición del certamen más longevo de la industria. La joven de 24 años, farmacéutica de profesión y actual estudiante de medicina, buscará romper la "mala racha" de Venezuela en Miss World, donde el país no clasifica al grupo de semifinalistas desde hace varios años.

La organización Miss Mundo no ha confirmado oficialmente la fecha ni el país anfitrión para 2026. Sin embargo, en redes sociales han cobrado fuerza tres posibles sedes: Tailandia, El Salvador y Botsuana, siendo este último el que ha manifestado públicamente su interés en albergar el evento. La incertidumbre mantiene en vilo a las más de 100 delegaciones que, como la venezolana, ultiman detalles para cuando "la señora Julia Morley suelte la prenda", como se ha vuelto costumbre en la organización.

Núñez aspira a conquistar la séptima corona mundial para Venezuela, en el marco del 75º aniversario del Miss World Festival.

Pasarelas neoyorquinas: Clara Vegas y Valeria Di Martino conquistan la moda

Mientras definen sus estrategias para los certámenes internacionales, dos de las soberanas venezolanas han puesto rumbo a la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra del 11 al 16 de febrero de 2026.

Clara Vegas Goetz, Miss Universe Venezuela 2025, llegó a "La Gran Manzana" el pasado 9 de febrero para cumplir su primer gran compromiso profesional. La actriz y modelo de 23 años, hija de Andreína Goetz Bloom (Miss Venezuela 1990), fue seleccionada por el diseñador colombo-venezolano Raúl Peñaranda para abrir el desfile de su colección "Noches de bolero", inspirada en la sofisticación de los años 50 y 60.

El desfile tendrá lugar el lunes 16 de febrero en el icónico Rockefeller Plaza, ante editores de Vogue, Elle y Harper's Bazaar. Peñaranda, destacado por Vogue México como una de las figuras más relevantes de la moda actual, contactó directamente a Vegas tras su coronación y coordinará parte de su preparación para el Miss Universo 2026, cuya final se realizará en Puerto Rico en el último trimestre del año.

Junto a ella se encuentra Valeria Di Martino, Miss International Venezuela 2025. La joven zuliana de 20 años, rubia y de perfil clásico, también dirá presente en las pasarelas neoyorquinas como parte de su preparación rumbo al Miss International 2026, que tradicionalmente se celebra en Japón. Venezuela ha conquistado este título en seis ocasiones.

Emely Barile: la octava corona hispana en el horizonte boliviano

Paralelamente, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se desarrolla la edición número 36 del Reinado Hispanoamericano 2026, cuya final está pautada para el 22 de febrero.

La representante venezolana, Emely Barile, llegó al país el 2 de febrero y ya se encuentra concentrada en el Hotel Radisson junto al resto de las candidatas. La modelo y estratega digital de 23 años, oriunda del estado Carabobo, ha manifestado su entusiasmo por conocer la cultura boliviana y tiene en su lista de pendientes probar la sopa de maní y asistir al Carnaval de Oruro.

Venezuela es el país más exitoso en la historia del certamen, con siete coronas acumuladas desde los años 90. Figuras como Ligia Petit, Adriana Vasini, Caroline Medina y Nariman Battikha han cimentado el dominio criollo. Barile aspira a conquistar la octava corona hispana y sumar un nuevo título para el país en este 2026 que recién comienza.

