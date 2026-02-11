Clara Vegas llega a Nueva York: así se prepara para NYFW

Suscríbete a nuestros canales

“¡No me puedo creer que no les había contado!”, así comenzó el anuncio que tomó por sorpresa a muchos. La actual Miss Venezuela reveló que viajará al New York Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes del planeta, y no como simple invitada: abrirá y cerrará el desfile del diseñador colombo-venezolano Raúl Peñaranda, quien presentará su nueva colección titulada Bolero Nights.

La noticia la compartió por primera vez en el programa Portadas del Día, donde habló de lo especial que será esta experiencia para ella. Confesó estar “súper, súper feliz” porque desfilar en una Fashion Week siempre ha sido uno de sus sueños más grandes, junto con el modelaje y la actuación, dos caminos que asegura forman parte esencial de su proyecto de vida.

Un debut soñado en la capital de la moda

Para la reina de belleza, esta será la primera vez que desfile en una semana de la moda internacional, y además lo hará con una responsabilidad enorme: abrir y cerrar el show. La magnitud del momento no pasa desapercibida para ella, que reconoce lo “grande” que significa este paso en su carrera.

Además, recibió la invitación de otra diseñadora, por lo que adelantó que su agenda en Nueva York estará llena de actividades y compromisos. Incluso comentó que tendrá una invitada especial durante estos días, lo que hace que la experiencia sea aún más significativa.

La próxima semana promete documentar todo con múltiples videos. Estará acompañada por Harry, con quien grabará contenido para la cuenta de YouTube de Venezuela. También expresó su deseo de crear su propio espacio en esta plataforma para compartir de manera más cercana este tipo de vivencias con sus seguidores.

Nervios, aeropuerto y risas inesperadas

El viaje comenzó con una mezcla intensa de emociones. Confesó que, al viajar sola y hacerlo por primera vez como Miss Venezuela, los nervios la invadieron mientras empacaba. Se sentía sensible, con los sentimientos “demasiado revueltos”, incluso un poco triste, aunque la emoción predominaba.

Desde el aeropuerto en Colombia vivió una anécdota curiosa: varias personas se dirigieron a ella en inglés, algo que le causó gracia porque respondía en español. Comentó que en Venezuela eso no suele pasarle y bromeó diciendo que quizás, con el moño que llevaba, parecía “extra europea”. Entre risas contó que al menos cinco personas le hablaron en inglés antes de abordar.

Llegada a Nueva York: frío, amigos y emoción intacta

Al aterrizar en Nueva York, el clima no era el mejor, pero eso no opacó su entusiasmo. Aseguró que ama la ciudad y que ha tenido la suerte de visitarla en varias ocasiones. Esta vez, sin embargo, el viaje tiene un significado distinto.

Se mostró sorprendida porque el frío no era tan extremo como esperaba. Incluso comentó que había imaginado algo mucho más intenso. Observó la nieve en las calles mientras se trasladaba en taxi, aunque normalmente prefiere el metro y celebró haber podido dormir bien tras “el día más eterno de viaje”.

Durante la jornada aprovechó para reencontrarse con amigos y hacer tiempo mientras esperaba la llegada de su mamá y su hermana. En una visita a Sephora junto a una amiga, probó productos y eligió algunos para llevar. Entre risas, bromeó diciendo que, después de casi 45 minutos en la tienda, seguro pensaban que estaban haciendo algo indebido.

Un paso que marca su historia

Más allá de la moda y las pasarelas, este viaje simboliza un antes y un después en su trayectoria. Es su primera vez viajando oficialmente como Miss Venezuela y la responsabilidad la emociona tanto como la desafía.

Con ilusión, nervios y una agenda llena de compromisos, se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El sueño de toda una vida está a punto de hacerse realidad en una de las vitrinas más influyentes del mundo fashion.

