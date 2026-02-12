¡Tendrá una calle con su nombre! Olga Tañón recibe gran homenaje en Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Olga Tañón recibió un importante homenaje en su natal Puerto Rico, en una emotiva ceremonia, donde fue recibida en el hemiciclo de la Cámara Baja en donde se resaltó su legado en la música, que incluye unos 38 sencillos en el ‘Billboard’s Hot Latin Songs’.

La Cámara de Representantes, liderada por su presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez, reconoció la trayectoria artística y el legado en la música latina a nivel mundial de la querida ‘Mujer de Fuego’.

“La voz, el talento y dedicación de Olga Tañón han marcado generaciones de puertorriqueños que ven en ella una figura que, no importan los retos que la vida presente, siempre busca cómo superarlos. Por décadas, su talento y singular presencia escénica han sido catalíticos para colocar el nombre de Puerto Rico en alto. Pero Olga es mucho más que eso, es una madre abnegada que siempre lucha por lo mejor para sus hijos y familia, eso es de emular también, por eso, cuando el portavoz de la mayoría, el amigo José ‘Pichy’ Torres Zamora, me presentó la idea de este homenaje, la acogimos inmediatamente”, expresó el Presidente Cameral.

La artista expresó lo emocionada y agradecida que se sintió con este momento: “Me siento profundamente honrada y agradecida por estos reconocimientos de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico. Para mí, que vengo de una comunidad como Levittown, donde la mayoría de los residentes pertenecen a la clase trabajadora, es motivo de gran orgullo. Fue allí donde pasé mi niñez rodeada de familia y amigos y donde me enamoré de la música. Este homenaje no solo celebra mi trayectoria artística, representa un símbolo de esperanza y perseverancia para todos los jóvenes que, como yo, sueñan con alcanzar sus metas desde nuestros barrios”.

Celebridades, como María del Pilar Rivera, mejor conocida como ‘Maripily’, entre otros, que también se unieron en la conmemoración. “Hoy no solo celebramos tu trayectoria… celebramos tu esencia. Celebramos a la mujer que abrió caminos cuando no era fácil, a la artista que convirtió su voz en bandera y a la puertorriqueña que ha llevado nuestra isla en el corazón por el mundo entero. Tú no solo cantas… tú sanas, empoderas y levantas. Cada escenario que pisas lo conviertes en historia, y cada canción tuya es parte de la vida de millones de personas”, dijo Maripily Rivera.

Durante el evento, el Presidente Cameral firmó el enrolado de la Resolución Conjunta de la Cámara 277, de la autoría del representante Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago, la cual designa el tramo de la carretera estatal PR-866, que discurre desde la avenida Boulevard hasta la Panadería Aquino en intersección con la avenida Amalia Paoli en el municipio de Toa Baja, como ‘Avenida Olga Tañón’, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su firme compromiso social y humanitario.

