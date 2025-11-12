Olga Tañón revela que no asistirá a los Latin Grammy 2025: Es una decisión difícil y muy dolorosa

Suscríbete a nuestros canales

Olga Tañón compartió un comunicado donde expresa el peso de su decisión de no viajar a Las Vegas para la ceremonia de los Latin Grammy 2025. "Quiero compartir personalmente con todos ustedes una decisión difícil y muy dolorosa para mí", comenzó su mensaje la artista, quien había sido seleccionada para recibir el Lifetime Achievement Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la Academia Latina de la Grabación.

El cierre parcial del gobierno federal como causa principal

La situación excepcional en el transporte aéreo de Estados Unidos motivó la decisión de Tañón. "Ante la complicada y delicada situación actual con los vuelos aéreos en los Estados Unidos, he decidido muy a mi pesar, no viajar a Las Vegas", explicó. La cantante detalló que "el cierre parcial del gobierno federal" ha provocado "cancelaciones, retrasos y reducción de vuelos en múltiples aeropuertos por la falta de personal y los ajustes en los controles del tráfico aéreo".

Prioridad al compromiso con su público

El factor determinante en su decisión fue garantizar su presentación del 15 de noviembre en el Hard Rock Live Hollywood de Florida. Tañón enfatizó que prefiere "no poner en riesgo un encuentro con su público" y reafirmó que "mi compromiso con el público es y será siempre mi prioridad". A pesar de la ausencia, la artista aseguró que "este reconocimiento de la Academia significa muchísimo para mí", dejando claro el valor que representa para ella el Lifetime Achievement Award.

La noticia llega en un momento culminante para la carrera de Tañón, quien cierra un 2025 lleno de éxitos profesionales, aunque marcado por esta ausencia obligada en una de las noches más importantes de la música latina.

