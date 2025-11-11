¿Qué tipos de consejos da la tía Shakira? su sobrino Shafik Mebarak lo cuenta todo

Suscríbete a nuestros canales

Durante su conversación con Caracol TV, Shafik Mebarak no dudó en destacar cuáles han sido las lecciones más valiosas que Shakira le ha transmitido. "El mejor consejo que yo he recibido de parte de ella, te podría decir que fue, bueno aparte de la disciplina, otra cosa que me dijo es que la puntualidad es muy importante, ser una persona cumplida y seria con los negocios, con todo", reveló el joven.

Shakira demostró esta disciplina férrea durante los preparativos de su actual gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', ensayando entre 12 y 14 horas diarias junto a su equipo para ofrecer lo que ella misma ha descrito como "el espectáculo más grande de mi carrera".

Un ejemplo de versatilidad

Shafik expresó una admiración profunda por la capacidad de su tía para evolucionar sin dejar de ser quien es. Para él, es "muy alentador ver como un artista como ella puede a través de los años ajustarse al mercado sin perder su esencia", destacando su versatilidad para incursionar en distintos géneros musicales mientras su voz "siempre se luzca".

Esta versatilidad es un sello de una carrera que comenzó cuando Shakira firmó con Sony Music Colombia a los 13 años y que, tres décadas después, le valió un Premio Grammy en 2025 por Mejor Álbum de Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran.

La filosofía de vida: rodearse de buena gente y disfrutar la música

Más allá de los consejos prácticos, Shakira le ha inculcado a su sobrino una filosofía de vida fundamental. "La disciplina, rodearse de buena gente y ser feliz, o sea, disfrutarse la música", son, según Shafik, "las cosas más importantes que uno tiene que tener en esto de la música".

Este enfoque humano y alegre es el mismo que Shakira proyecta hacia sus millones de fans. En una entrevista con The New York Times reflexionó sobre su regreso a la música: "Con cada canción que escribía, me estaba reconstruyendo. Era como volver a unir mis huesos". Y añadió: "Y siento que las mujeres hoy, no necesitan que nos digan cómo se supone que debemos sanar, cómo se supone que debemos lamer nuestras heridas. Nosotras somos las que tenemos que seguir adelante".

El legado familiar: más allá del escenario

La relación entre Shakira y su sobrino Shafik permite ver a la artista desde una perspectiva íntima y familiar, lejos de los reflectores. A través de sus consejos, la barranquillera no solo está moldeando a un posible futuro artista, sino que está transmitiendo los valores que han cimentado su propia leyenda: disciplina, autenticidad y alegría.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube