Atrás quedó el drama con Belinda: Lupillo Rivera vuelve a creer en el amor y sorprende con su nueva conquista

Lupillo Rivera parece haber cerrado definitivamente el capítulo con Belinda. El cantante mexicano, que hace poco era noticia por sus polémicas declaraciones y conflictos legales, vuelve a ser tendencia, pero esta vez por un motivo mucho más dulce: estrena romance.

Su nueva pareja, Taina Pimentel, una modelo dominicana de curvas espectaculares y sonrisa encantadora, ha logrado lo que pocos creían posible: devolverle la ilusión al intérprete de Tragos Amargos.

Las redes ardieron cuando ambos publicaron una fotografía juntos, confirmando lo que ya era un secreto a voces, en la foto, ambos abrazados entre las sábanas Taina escribe: "Con él siento lo que antes no sentí, él me llena de ternura, sus caricias son mi cura, y sin él, no se vivir"

El renacer del “Toro del Corrido”

Atrás quedaron las lágrimas, las indirectas y los titulares sobre su tormentosa historia con Belinda. Hoy, Lupillo luce renovado, más relajado y dispuesto a gritar su amor a los cuatro vientos. En su cuenta de Instagram, el cantante se dejó ver junto a Taina disfrutando de un momento íntimo.

Al parecer, el cantante ha decidido apostar por una relación más discreta, lejos de los reflectores… aunque, siendo Lupillo, la discreción dura poco, de hecho algunos de los comentarios ya advierten a la modelo:

¿Quién es Taina Pimentel, la mujer que conquistó a Lupillo?

Taina Pimentel es una modelo e influencer dominicana que ha trabajado en campañas publicitarias y sesiones de moda. Su elegancia, figura y carisma la han hecho destacar en redes sociales, donde acumula miles de seguidores. Pero más allá de su belleza, quienes la conocen aseguran que posee un carácter fuerte y una personalidad encantadora, algo que, sin duda, conquistó al cantante.

Así entonces, el amor llega para Lupillo en medio de meses complicados: demandas, declaraciones mediáticas y el lanzamiento de su polémico libro Tragos Amargos lo mantuvieron en el ojo del huracán. Sin embargo, parece que el corazón del cantante encontró refugio justo a tiempo.

Fuentes cercanas aseguran que Taina ha sido un gran apoyo para él y que su relación se ha fortalecido rápidamente. “Ella lo ha ayudado a reencontrarse con la paz que perdió hace tiempo”, reveló un allegado.

Y aunque muchos aún lo relacionan con su pasado amoroso, Lupillo parece decidido a mirar hacia adelante. “Todo lo que viví me sirvió para crecer”, dijo recientemente en un evento, sin mencionar nombres, pero dejando claro que su corazón ya tiene nueva dueña.

Una historia que apenas comienza

Por ahora, la pareja no ha ofrecido declaraciones formales, pero todo indica que su relación se afianza con el paso de los días. Mientras algunos aplauden que Lupillo haya encontrado el amor nuevamente, otros especulan cuánto durará este nuevo capítulo en su vida sentimental.

