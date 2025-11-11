¿Por qué Angélica Vale tiene todas las de perder en su divorcio? Los rumores que la posicionan como la mala de la historia

Suscríbete a nuestros canales

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio, se ha convertido en una de las historias más comentadas del espectáculo latino. Lo que comenzó como una petición de divorcio por “diferencias irreconciliables” se ha visto envuelto en rumores de infidelidad que podrían complicar aún más el proceso legal.

Según la periodista Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, ha señalado públicamente que la actriz habría tenido un romance con un bailarín de la obra Vaselina durante sus compromisos laborales en México, y advierte que, de confirmarse, Vale podría perder incluso el derecho a recibir manutención.

Hasta el momento, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han emitido una versión oficial sobre las acusaciones específicas de infidelidad, aunque ambos han confirmado su separación y el inicio del trámite de divorcio.

Los orígenes de la separación

El proceso de divorcio fue oficializado por Otto Padrón el pasado 4 de noviembre de 2025, tras años de matrimonio y una relación que, según información filtrada, ya llevaba meses en crisis. En la demanda legal se mencionan asuntos como la custodia compartida de sus dos hijos y cláusulas de confidencialidad sobre la vida íntima de ambas partes.

La periodista Chamonic difundió que, según sus fuentes, Vale habría sostenido un vínculo sentimental desde hace aproximadamente un año con un bailarín de la obra Vaselina, durante la participación de la actriz en México. Este hecho habría motivado al productor a presentar formalmente la separación.

Angélica Vale, reconocida por su carrera en televisión, teatro y radio, se pronunció brevemente sobre la separación a través de su programa: admitió que la noticia la tomó por sorpresa y que su prioridad son sus hijos, insistiendo en una transición respetuosa.

Acusaciones de infidelidad y advertencia de pérdida de manutención

Uno de los señalamientos más delicados realizados por Chamonic es que, además de la presunta infidelidad, Otto Padrón estaría bien asesorado legalmente y habría protegido su posición al casarse bajo el régimen de bienes separados. Según esta versión, si Angélica Vale no actúa con cautela en lo que resta del proceso, podría no recibir manutención alguna.

La periodista también subraya que no habría reparto de patrimonio común, ya que el matrimonio se celebró por bienes separados, y sugiere que hasta la estrella de Vale en el Paseo de la Fama de Hollywood se maliciaría como un símbolo en medio del conflicto.

¿Qué está en juego?

El futuro de Angélica Vale y Otto Padrón dependerá de cómo evolucione el proceso legal y de si se desea mantener una resolución extrajudicial o llevarlo a un juicio prolongado. Las claves estarán en la custodia de los hijos, los términos de separación acordados y la posible repercusión de los señalamientos públicos. Para Vale, además de la afectación emocional, está la posibilidad de que se filtren detalles que pueden dañar su imagen profesional.

