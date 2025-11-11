Miss Hispanic International 2025 lleva el nombre de una venezolana ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

La edición 2025 de Miss Hispanic International dejó una marca imborrable en el mundo de los certámenes de belleza. La gala, celebrada el 9 de noviembre, reunió a talentosas concursantes de toda América Latina y Estados Unidos, en una noche llena de elegancia, emoción y momentos que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Finalmente, una representante venezolana se llevó la codiciada corona,

La venezolana Valeria Innamorato fue coronada como la nueva reina, logrando destacarse entre las talentosas y carismáticas concursantes que competían por la preciada corona en una velada cargada de glamour, emoción y momentos que serán recordados por los fanáticos de la belleza hispana.

Una gala llena de glamour y sorpresas

La velada estuvo marcada por la sofisticación y la emoción. Cada participante tuvo la oportunidad de brillar en pasarela, entrevistas y presentaciones especiales, mientras los organizadores mantenían el lema de la edición: “One stage, One crown, One destiny”. El público y los jueces reaccionaron con entusiasmo ante cada aparición, pero fue la representante de Venezuela quien se llevó todas las miradas en el momento de la coronación, consolidando su lugar como favorita de la noche.

El evento no solo celebró la belleza y el talento, sino también la personalidad y los logros de las concursantes. La ganadora, estudiante de psicología, combina su preparación académica con su disciplina en el mundo del espectáculo, proyectando la imagen de una reina moderna y comprometida.

Lo que le espera a la nueva reina

Ganar Miss Hispanic International 2025 significa para la joven venezolana un año lleno de retos y oportunidades. Su reinado incluirá la representación de la marca del certamen, participación en eventos públicos y campañas que promuevan la cultura hispana, así como colaboraciones con patrocinadores y organizaciones sociales.

Su nombre ahora se suma a la lista de figuras influyentes que representan a la belleza latina con orgullo y profesionalismo.



