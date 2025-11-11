Stephany Abasali confirma por qué es favorita al Miss Universe 2025: los looks que han dejado sin aliento

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Venezuela al Miss Universe 2025 continúa capturando la atención de los fanáticos y expertos en belleza alrededor del mundo. Su rostro angelical, porte impecable y estilo inigualable la han posicionado como una de las favoritas del certamen.

Cada publicación en su perfil de Instagram es un espectáculo visual, donde sus seguidores, desde Venezuela hasta otros continentes, la llenan de likes y comentarios de apoyo, reafirmando su estatus como candidata sobresaliente.

Los días en Tailandia han sido testigos de la versatilidad y sofisticación de la joven venezolana, que ha sabido combinar elegancia, glamour y un toque de audacia en cada uno de sus atuendos durante las actividades oficiales del certamen.

Elegancia en cada aparición

Durante su visita al Kora Beach Resort Phuket, la candidata venezolana impactó con un vestido verde largo, cernido al torso y brazos, liberándose en la parte inferior con sutiles aberturas en ambas piernas. Este look le permitió destacar su figura con gracia y sofisticación, dejando claro que su presencia en la pasarela y en los eventos oficiales no pasa desapercibida.

En otra de las actividades de la organización, la joven lució un vestido rosa estilo sirena, ceñido al cuerpo hasta poco antes de las rodillas, donde se abría en un bombache que estilizó aún más su figura. Este conjunto fue el elegido para la Moonlight Sky Gala Welcome Dinner, consolidando su imagen de elegancia y refinamiento ante los ojos de todos los asistentes.

Toque tropical y glamour nocturno

La versatilidad de la Miss Universe Venezuela también quedó en evidencia con un look más tropical durante su aparición en el Yona Beach Club, donde deslumbró con un outfit rojo intenso que resaltó su belleza y energía. Pero la noche continuó y para la gala posterior, optó por un vestido de en el mismo tono, manteniendo la elegancia y sofisticación que la caracterizan, mostrando su capacidad de adaptarse a diferentes estilos sin perder su esencia.

Cada uno de estos atuendos ha reforzado la percepción de que la venezolana es una candidata integral: combina belleza, presencia escénica y buen gusto, elementos que los seguidores han celebrado ampliamente en redes sociales. Su carrera en el Miss Universe 2025 promete mantenerse en los primeros lugares de preferencia hasta la gran noche de coronación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube