¡Drama en el Miss Universo! Miss Iraq Hanin Al Qoreishy emite un comunicado sobre el certamen: Estoy decepcionada

La candidata iraquí Hanin Al Qoreishy publicó una declaración en su cuenta de Instagram donde manifiesta su "completo apoyo" a la organización de Miss Universo (MUO) y a la reina Victoria Theilvig. En el texto, la modelo expresa que tanto ella como el resto de las delegadas están "apenadas" porque Theilvig no ha podido acompañarlas en varios eventos oficiales "debido a circunstancias fuera del control de MUO".

Al Qoreishy fue más allá al afirmar que "cada delegada aquí ha soñado con compartir esta experiencia única en la vida con ella" y, con el "máximo respeto", instó a que la reina y la directiva de MUO estén presentes con las concursantes para continuar el proceso "en el verdadero espíritu de transparencia, colaboración y hermandad". Como acto de respeto al legado del certamen, la iraquí anunció que, personalmente "decepcionada" por la situación, "limitará [su] contenido" hasta que Theilvig pueda regresar.

El trasfondo: un insulto, una walkout y una lucha de poder

La declaración de la Miss Iraq no es un hecho aislado, sino la respuesta a una crisis desatada días antes. El conflicto estalló cuando Nawat Itsaragrisil, Vicepresidente de MUO para Asia y a la vez fundador de Miss Grand International (MGI), insultó públicamente a la candidata de México, Fátima Bosch, durante una ceremonia, llegando a llamarla "cabeza hueca".

La reacción fue inmediata: Bosch abandonó el salón, acto que fue secundado en solidaridad por la Miss Universe 2024, Victoria Theilvig, y un numeroso grupo de candidatas, en una "walkout" que se viralizó instantáneamente. Theilvig calificó el hecho de "más que una falta de respeto" y declaró que como persona no podía tolerarlo. Este incidente puso en evidencia una tensión latente entre MUO y MGI, la organización de Nawat, que también forma parte del comité organizador local en Tailandia.

El perfil de una candidata con voz propia

Hanin Al Qoreishy, de 27 años, no es una candidata convencional. Es una empresaria iraquí-estadounidense que emigró a Estados Unidos a los 12 años y que forjó una exitosa carrera en el sector de seguros y finanzas, fundando su propia firma, Legacy Insurance Advisors. Su perfil trilingüe (árabe, inglés y español) y su trayecto como emprendedora la dotan de una perspectiva única en la competencia.

Su participación en Miss Universo está marcada por el coraje, ya que ser representante de Irak en el certamen conlleva un historial de riesgos. Su predecesora, Sarah Idan, tuvo que exiliarse tras recibir amenazas de muerte por publicar una foto con Miss Israel en 2017. Además, Al Qoreishy impulsa una fundación benéfica, Uplifted Hearts, dedicada a apoyar a niños refugiados y huérfanos.

Repercusiones y una disculpa pública

La presión generada por el escándalo y, muy probablemente, por las posturas firmes de delegadas como Al Qoreishy, llevó a que el presidente mundial de MUO, Raúl Rocha, anunciara que la participación de Nawat Itsaragrisil en los eventos restantes sería "restringida" o "eliminada por completo". Rocha también postergó la ceremonia de bandas y afirmó que la organización se desvincula de MGI, cuya confianza "fracasó bajo la lamentable dirección de Nawat".

