¿infidelidad en 'La Casa de Alofoke'?: Diosa Canales enciende polémica con la esposa de Carlos Montesquieu

Suscríbete a nuestros canales

El reality show dominicano "La Casa de Alofoke 2" destapó un nuevo pico de controversia gracias a una escena que se volvió viral en redes sociales, luego del tenso momento de la creadora de contenido Yohanny con su esposo, Carlos Montesquieu, mientras este se encontraba dándole un masaje a la vedette venezolana Diosa Canales.

Cabe destacar que la esposa del conocido streamer y humorista, que participa en el reality junto a otras figuras del entretenimiento, siempre ha mostrado su dinámica personal y su relación con su esposa, Yohanny, como un hilo conductor constante en su contenido.

La situación explotó cuando su esposa de manera inesperada le envió un audio a Montesquieu mientras este le estaba brindando un masaje a Diosa Canales, de esa manera la venezolana se convirtió en el epicentro involuntario del drama conyugal.

"Oh pero señor Carlos, yo no sabía esa profesión de usted, yo no sabía que usted era un masajista profesional, ahora me entero. Necesito que ahora como usted es un masajista profesional que me le de uno a La Fruta, uno a JLexis, uno a Pollito y uno a El Capitán, necesito verte trabajar", se le escucha decir a Yohanny en el audio.

Ante este mensaje, Montesquieu comenzó a llamar a sus compañeros para ofrecerles un masaje y así evitarse inconvenientes con su esposa.

"Ya sé de qué vamos a vivir cuando las redes no estén", agregó en la publicación de Instagram.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube