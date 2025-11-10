¡Adiós a las arrugas! Celebridades se citan en la exclusiva "Botox Party": lista completa

Suscríbete a nuestros canales

En un evento que combina el glamour, la belleza y los secretos mejor guardados de la eterna juventud, varias famosas celebridades se dieron cita en el tan comentado "Botox Party" de la Ciudad de México.

Según se pudo conocer, este tipo de reuniones se ha convertido en una tendencia dentro de la élite de los famosos, un lugar donde la socialización se mezcla con los más avanzados tratamientos estéticos.

Cabe destacar que esta fiesta se debe a los nueve años de celebración por parte del cirujano de las estrellas, el Dr. Gamaliel Román, reconocido cirujano y fundador de la clínica “Tanning Spa”.

A través de los años, el éxito de el Dr. Gama ha llamado la atención de múltiples figuras del mundo del espectáculo, quienes han confiado en la experiencia del famosos doctor para sus cambios estéticos.

¿Qué famosos acuden a la "Botox Party"?

Durante un programa de Telemundo, se dio a conocer que la celebración de este noveno aniversario reunió a personalidades como, Florinda Meza, Alejandra Procuna, Felicia Mercado, Yuliana Peniche, Gaby Carillo, Lorena Herrera y Wendy Guevara.

Cabe destacar, que Florinda Meza fue declara madrina de la celebración y recibió un premio en el lugar.

Además, la actriz Alejandra Ávalos, quien confesó que sigue a muchos doctores que aprueban el uso del botox y que promueven varias practicas seguras para el cuidado de la piel y rejuvenecimiento facial.

El fenómeno del "Botox Party" en México refleja una tendencia creciente: la des estigmatización de los tratamientos estéticos. Estos eventos buscan convertir lo que antes era un procedimiento privado en una actividad social y glamurosa, celebrando el cuidado personal y la belleza sin tabúes.

La presencia de estas celebridades no solo confirma la popularidad de estos tratamientos, sino que también marca una pauta en el mundo del espectáculo mexicano, demostrando que la búsqueda de la eterna juventud se vive ahora a puerta abierta y con mucho estilo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube