"Cartas de Amor" regresa al teatro para revivir la emotividad del romance y la vida

Regresa a la sala del Teatro Trasnocho la obra “Cartas de Amor”, original del dramaturgo estadounidense A. R. Gurney, bajo la producción del Grupo Actoral 80.

La obra estará solo por dos semanas en cartelera con doble elenco, los días 14, 15 y 16 de noviembre con Dora Mazzone y Héctor Manrique, y el 21, 22 y 23 de noviembre con Sonia Villamizar y Sócrates Serrano, agrega una NDP.

La dirección corre por cuenta de Héctor Manrique a partir de la puesta en escena de Miriam Dembo.

"Cartas de Amor" regresa al teatro

“Cartas de Amor” es una emotiva historia que cuenta la vida de un hombre y una mujer desde que tienen siete años hasta los 50 y tantos, a través de las misivas que se envían. Melissa y Andy se conocen desde niños y a lo largo de toda su vida han mantenido contacto epistolar; a través de las cartas que se envían, se descubre su infancia, adolescencia, juventud y madurez.

El público va conociendo los momentos claves y condicionamientos familiares y psicológicos de sus vidas y, sobre todo, sus encuentros y desencuentros, ya que se van contando las ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que han tenido.

Esta pieza, que fue finalista de los Premios Pulitzer como Mejor Texto Teatral, ha sido representada en diversas salas del mundo y del país, Fausto Verdial y María Cristina Lozada los primeros en darle vida a estos personajes en Venezuela, y otros actores de renombre como Mariano Álvarez, Carlota Sosa, Javier Vidal, Julie Restifo, Elba Escobar, Orlando Urdaneta, Alejo Felipe, Beatriz Valdez, Juan Manuel Montesinos, Fabiola Colmenarez, Jorge Palacios, Luigi Sciamanna, Mariaca Semprum, Sócrates Serrano, Prakriti Maduro, Sonia Villamizar y Dora Mazzone los han representado en las tablas.

“Cartas de Amor” - Temporada 2025:

Lugar: Teatro Trasnocho (C.C. Paseo Las Mercedes) @trasnochocult. Fechas (2 semanas):

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Horarios: viernes a las 8:00 pm, sábados y domingos a las 7:00 pm. Precio: $15 o su equivalente en moneda nacional.

