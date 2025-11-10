Dúo inesperado: Belinda sorprende al cantar junto a diva de los 80

Suscríbete a nuestros canales

Durante una de las funciones de la obra musical "Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso", el público se vio sorprendido cuando la estrella pop Belinda y la diva de la balada romántica, Amanda Miguel, compartieron el escenario para interpretar a dúo un himno atemporal: "Él me mintió".

Este encuentro musical representó el cierre de un círculo para Belinda, quien ha dado vida al personaje de Daniela tanto en el musical como en la exitosa serie de Netflix basada en la obra.

"Él me mintió" y "Castillos" son temas emblemáticos en el repertorio del musical, convirtiendo a Amanda Miguel en una figura fundamental dentro del universo de "Mentiras".

A través de sus redes sociales, Belinda compartió los mejores momentos de su jornada en Los Ángeles, donde recibió de manos de Amanda Miguel un disco de platino por las más de 100 millones de reproducciones del soundtrack de "Mentiras", un emotivo momento que la propia cantante compartió en sus historias de Instagram.

"Yo no vine cantar, vine a estar con Beli, viene a conocerla, porque tenía muchas ganas de conocerla", dijo la viuda de Diego Verdaguer durante el evento. Por su parte, la cantante le respondió: "Yo más a ti, te admiro mucho y gracias por tus palabras".

El dueto de Belinda y Amanda Miguel en vivo fue la prueba definitiva de cómo la música trasciende generaciones, uniendo a una de las artistas más representativas de la década de los 80 con una de las figuras más influyentes del pop actual.

