Se terminó el cuento de hadas: tras más de diez años juntos, esta famosa pareja anuncia su separación

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del entretenimiento, las historias de amor parecen de película, pero no todas tienen un final feliz. Esta vez, la protagonista de 'La fea más bella', Angélica Vale, vive un momento de transición personal tras confirmarse su separación del empresario y exejecutivo de televisión Otto Padrón. Después de más de diez años juntos, la pareja que alguna vez fue símbolo de estabilidad y complicidad ha decidido tomar caminos distintos.

Un amor que parecía inquebrantable

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011, en una boda que fue celebrada por toda la industria del espectáculo. Durante más de una década, compartieron momentos inolvidables y formaron una familia junto a sus dos hijos, Angélica y Daniel. Su relación se caracterizó por el apoyo mutuo y la admiración profesional, mostrando siempre un frente unido ante el público y los medios.

Sin embargo, detrás de esa imagen sólida, el amor llegó a su final. El periodista Javier Ceriani fue quien dio la primicia, mostrando los documentos judiciales que confirman que Otto Padrón presentó la solicitud de divorcio el pasado 4 de noviembre en una corte del condado de Los Ángeles, California.

Angélica Vale se mantiene serena y enfocada

Según confirmó People en Español, una fuente cercana a la actriz aseguró que Angélica se encuentra tranquila y fuerte. “Ella está bien, serena y enfocada en su trabajo y sus hijos”, expresó el informante.

A lo largo de su matrimonio, Vale y Padrón construyeron una relación que muchos consideraban ejemplar dentro del medio artístico. Por eso, su separación ha generado tanto revuelo.

Sin embargo, Angélica ha preferido mantenerse en silencio, concentrándose en sus compromisos laborales y en el bienestar de su familia, sin hacer declaraciones apresuradas.

Hablará por primera vez sobre su divorcio

La actriz y conductora, hija de la legendaria Angélica María, se prepara para hablar públicamente sobre su separación. Será este lunes, durante su programa La Vale Show en la emisora Cali 93.9, donde compartirá sus propias palabras sobre el fin de su matrimonio.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube