¿Habrá otra boda? El sorprendente anuncio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores los preparativos de su boda religiosa con Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar mostró parte del vestuario que utilizará durante la ceremonia, incluyendo un vestido tradicional y el tocado que complementará su look nupcial. En sus historias de Instagram, la intérprete de "Dime cómo quieres" confirmó que la boda religiosa se celebraría pronto, generando expectativa entre sus seguidores sobre los detalles del enlace.

Una canción original para el momento más especial

Uno de los aspectos más significativos de esta boda religiosa es la canción que Ángela Aguilar compuso especialmente para la ceremonia. La artista reveló que se trata de "Júrame", un tema inédito que escribió desde el corazón para este momento único en su vida. "Me tardé 20 minutos en escribirla, se las voy a dedicar el día de mi boda", confesó la cantante durante una transmisión en vivo, demostrando la profundidad emocional que rodea todo el proceso de preparación nupcial.

El respaldo familiar y la evolución de la relación

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha contado con el apoyo de ambas familias, especialmente de Pepe Aguilar, quien ha expresado públicamente su cariño hacia el cantante de corridos tumbados. El patriarca Aguilar llegó a declarar que ve a Nodal "como un hijo", respaldando así la unión que se fortalece con esta boda religiosa. Este respaldo familiar marca un contraste con el inicio de su relación, cuando enfrentaron escepticismo externo debido a sus respectivas carreras musicales y antecedentes sentimentales.

Un año de hitos para la pareja

La boda religiosa representa la consolidación de una relación que ha avanzado rápidamente durante 2025. La pareja contrajo matrimonio civil en una ceremonia íntima el pasado mayo, y desde entonces han compartido abiertamente su vida juntos a través de redes sociales y presentaciones musicales. Christian Nodal incluso ha incluido a la familia Aguilar en sus proyectos profesionales, colaborando recientemente en un video musical junto a Pepe Aguilar, demostrando la integración total del cantante en el clan musical más importante del regional mexicano.

