La eterna villana de la televisión venezolana: así luce hoy uno de los íconos de los 90

Suscríbete a nuestros canales

Durante la dorada década de los 90, Elizabeth Morales fue sinónimo de intensidad, elegancia y carácter en la televisión venezolana. Su rostro se convirtió en uno de los más familiares para los fanáticos de las telenovelas, especialmente por su capacidad de pasar de la dulzura a la maldad con una naturalidad que la convirtió en una de las villanas más icónicas del género.

De “Amor de Papel” a “Peligrosa”: la era dorada de una actriz inolvidable

Elizabeth Morales debutó a finales de los 80 como asistente de Lila Morillo en la telenovela Maribel, pero fue en los años 90 cuando su carrera despegó con fuerza. El público la recuerda especialmente por su papel de Leticia en Amor de Papel, donde fue la manzana de la discordia entre los galanes Juan Carlos Vivas y Miguel de León.

Sin embargo, su consagración definitiva llegó con Jessica Lares en Peligrosa, la antagonista que marcó un antes y un después en su carrera.

Con ese personaje, Morales se ganó el título de “la villana más temida y elegante de la televisión venezolana”. Su forma de actuar, siempre medida, sofisticada y llena de matices, la hizo destacar entre una generación dorada de actores que marcaron la historia de las telenovelas.

Su versatilidad también la llevó a incursionar en el humor con el popular programa Bienvenidos, donde demostró que su talento iba mucho más allá del drama. Otros papeles memorables incluyen su participación en Dulce Enemiga, Contra Viento y Marea, Samantha, Las González, Más que amor, frenesí y Ángel Rebelde.

Un nuevo capítulo: vida en Europa y pasión intacta

Con el paso de los años y tras una sólida carrera en Venezuela, Elizabeth Morales tomó una decisión que sorprendió a muchos: mudarse a Tenerife, Islas Canarias, en busca de tranquilidad y estabilidad para su familia. Allí ha encontrado un nuevo equilibrio entre la vida personal y profesional, manteniendo su esencia artística sin las presiones del estrellato.

Aunque ya no aparece en las grandes producciones de televisión, Morales sigue actuando. Se ha dedicado al teatro y a proyectos culturales en España, participando en obras como Monólogos con Ovarios y Adictos, además de colaborar en programas locales y actividades artísticas que le permiten mantenerse cerca del público.

En entrevistas, la actriz ha afirmado que no se retiró, sino que eligió un ritmo distinto, más humano y consciente. Su prioridad ahora es disfrutar de la vida y seguir interpretando papeles que le apasionen, sin perder la conexión con la gente que aún la recuerda con cariño.

Así luce hoy la eterna Jessica Lares

A sus más de cincuenta años, Elizabeth Morales conserva la elegancia y el porte que la caracterizaron en sus años de gloria. En redes sociales y apariciones públicas luce radiante, natural y con la serenidad de quien ha sabido reinventarse sin perder autenticidad.

Su mirada sigue siendo intensa, su voz inconfundible y su amor por el arte intacto. Y aunque los tiempos de Peligrosa quedaron atrás, para el público que la vio crecer en la pantalla chica, Elizabeth Morales seguirá siendo “la eterna villana” que marcó una época dorada de la televisión venezolana.

Hoy, aunque alejada de los grandes sets de grabación, Morales continúa ligada al arte, viviendo una etapa más tranquila, pero sin renunciar a su pasión por la actuación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube