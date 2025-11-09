Los rostros que hipnotizan al universo: estás son las candidatas más bellas rumbo al Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del Miss Universo 2025, la expectación crece y las redes arden con debates sobre quién tiene el rostro más bello del concurso. Aunque la competencia es reñida, algunas participantes han logrado robar miradas y corazones por sus rasgos únicos, su naturalidad y esa magia que solo las verdaderas reinas poseen. Sin seguir un orden específico, aquí repasamos los rostros que están marcando tendencia en la carrera hacia la corona más codiciada del planeta

Bellezas que cautivan sin esfuerzo

Desde África, Costa de Marfil se posiciona como una de las máximas favoritas. Su presencia es simplemente imponente: una mezcla de elegancia natural y fuerza femenina que la coloca entre las más destacadas del certamen.

Por su parte, Ecuador también da de qué hablar con una candidata de facciones finas y mirada magnética, mientras que Palestina, debutando en el Miss Universo, ha sorprendido al público con una belleza exótica y un porte que promete dejar huella

La representante de Costa Rica se ha ganado el apodo de “la muñeca del concurso”, gracias a su rostro angelical y su estilo sencillo que demuestra que, en ocasiones, menos es más.

Rostros con carácter y magnetismo

Francia impone con una belleza intensa y rasgos muy marcados que no pasan desapercibidos, mientras que Puerto Rico se roba las miradas con su aura de reina nata: sin esfuerzo, sin excesos, pero con un carisma que arrasa en cada aparición.

Entre las latinas, República Dominicana deslumbra con una mezcla de ternura y determinación, y Perú ha sido calificada como una de las grandes revelaciones del año, con un rostro que transmite fuerza, elegancia y misterio.

La reina que eclipsa miradas

La belleza de Venezuela nunca falta en estas listas, y esta edición no es la excepción. Su representante ha sido descrita como una mujer “fuera de este planeta”: sofisticada, armónica y con una presencia que simplemente hipnotiza. Portugal, por su parte, tiene una belleza natural que no necesita artificios.

Argentina también se suma a la lista de favoritas con una candidata que combina rasgos suaves, expresión dulce y un porte digno de estrella internacional.

Chile destaca con su mirada delicada, sus facciones armoniosas y su parecido con una “Barbie de carne y hueso”.

