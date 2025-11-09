El pasado de Anne Jakrajutatip: así lucía antes de convertirse en la mujer transgénero más rica del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Anne Jakrajutatip es una empresaria tailandesa, presentadora de televisión y magnate de los medios, fundadora de JKN Global Group. Es conocida principalmente por adquirir la Organización Miss Universo en 2022, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en ser dueña del certamen.

Nacida en Bangkok, Tailandia, en 1979, Anne fue registrada al nacer como Jakkaphong Jakrajutatip. Ella ha compartido abiertamente que su infancia fue un periodo de gran dolor, marcada por el bullying en la escuela debido a que sentía que habitaba "el cuerpo equivocado" desde los cinco años. A pesar de estas dificultades, mostró una notable visión empresarial desde joven.

La empresaria estudió Relaciones Internacionales en Australia antes de regresar a Tailandia para hacerse cargo del modesto negocio familiar de alquiler de videos. Con visión y determinación, transformó esa pequeña empresa en JKN Global Group Public Company Limited, uno de los conglomerados de medios y distribución de contenido más exitosos de Asia. Hoy, Forbes la reconoce como una de las mujeres transgénero más ricas del planeta.

Transformación física de Anne Jakrajutatip

El proceso de transición de Anne Jakrajutatip ha sido público y una fuente de inspiración.

Ella comenzó su transición de género a los 16 años y completó su proceso de reasignación de sexo alrededor de 2018. Ha revelado que este camino incluyó cerca de diez cirugías de reconstrucción a lo largo de tres años.

En sus propias palabras, este proceso, aunque doloroso, fue un "dolor feliz" que le permitió ser finalmente la mujer que siempre vio en el espejo.

Además, su experiencia la ha impulsado a fundar la Fundación Life Inspired For Transexual (LIFT) en 2018, utilizando su plataforma y riqueza para luchar por la dignidad y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

