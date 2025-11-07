Divorcio mediático: Carolina Sandoval revela los detalles de su encuentro en la corte con Nick Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de divorcio entre la presentadora Carolina Sandoval y el empresario venezolano Nick Hernández ha sido, desde su inicio, un tema central en los medios de farándula. Si bien todo proceso legal de esta índole conlleva una carga emocional, la separación de esta pareja se ha caracterizado por una fuerte tensión que inevitablemente se ha trasladado a los encuentros en la corte.

Cabe destacar, que el encuentro para lograr la esperada conciliación no llegó a ningún resultado. “Audiencia no empezó a la hora”, relató la conductora ante los medios. “No llevaba intérprete”.

Carolina Sandoval explicó que acudió con responsabilidad y disposición para resolver las diferencias legales con su expareja, pero el encuentro no prosperó. “Vine de forma responsable, no estuve en el canal temprano”, agregó. “No se logró nada”.

Cabe destacar, que la batalla por la disolución de un matrimonio de nueve años ha estado marcada por declaraciones cruzadas y la exposición pública de temas delicados:

Se pudo conocer que fue Nick Hernández quien solicitó el divorcio, una decisión que, según su mánager, tomó por sorpresa a Carolina Sandoval. Nick, por su parte, afirmó que la principal razón de la ruptura era "estrictamente financiera", alegando que tenían visiones radicalmente opuestas sobre el manejo económico familiar.

Por su parte, la presentadora venezolana respondió con fuertes señalamientos en programas de televisión, donde sugirió que Hernández podría tener "problemas con el alcohol", elevando la controversia a un nivel personal.

A pesar del litigio y la exposición mediática que la propia Carolina Sandoval ha calificado como un "caos total", la pareja ha demostrado que puede establecer una tregua cuando se trata del bienestar de su hija.

En resumen, la confrontación legal entre Carolina Sandoval y Nick Hernández es el resultado de un divorcio sumamente mediático. El encuentro en la corte era una gran oportunidad para poner fin a las diferencias, pero según las propias palabras de Carolina, “no se logró nada”.

