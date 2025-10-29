Ángela Aguilar envuelta en polémica: la controversia detrás de “Invítame un café”

Suscríbete a nuestros canales

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al estrenar la canción “Invítame un café”, una reinterpretación del clásico de Rocío Dúrcal, “La gata bajo la lluvia”. Aunque la artista explicó que el cambio de título se debió a razones legales, la reacción en redes y medios no se hizo esperar. La melodía y la letra mantienen la esencia del tema original, lo que ha llevado a que muchos cuestionen la legitimidad del registro de la nueva obra.

El estreno coincidió con la participación de Steve Aoki, sumando un elemento internacional al proyecto.

La voz del compositor y las críticas directas

Manu Moreno, compositor argentino y ganador del Latin Grammy 2016, se manifestó públicamente en contra de la estrategia de Aguilar y su equipo. Moreno, autor de más de 100 canciones interpretadas por figuras como Alejandro Fernández, Reik o Gloria Trevi, calificó como una “práctica corrupta” el hecho de cambiar el título del tema y registrarlo como una nueva obra.

El compositor señaló que, aunque se llegó a un acuerdo económico con Rafael Pérez Botija, autor de la canción original, este tipo de maniobras coloca a los creadores en una posición vulnerable.

Créditos y reconocimiento: un escenario en tensión

El remix de ‘La gata bajo la lluvia’, rebautizado como ‘Invítame un café’, colocó a Ángela Aguilar y a Steve Aoki en el registro de la canción como coautores.

De manera irónica, esta controversia estalló en el mismo periodo en que la cantante era condecorada con el Premio Musa Elena Casals en Miami, lo que inevitablemente puso en duda sus credenciales como compositora y atrajo un escrutinio masivo sobre su carrera.

La propia Aguilar intentó contener la controversia al asegurar públicamente, a través de su canal de YouTube, que la decisión de renombrar la pieza se debió a condicionantes legales ineludibles, lo que obligó a sustituir el título original por ‘Invítame un café’.

Moreno insistió en que cuando un compositor se niega a ceder parte de sus derechos, muchas veces queda marginado del mercado y sin nuevas grabaciones, un reflejo de la desigualdad estructural dentro del sector.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube