¡Inesperado! Niurka Marcos se mete en la polémica entre Nodal y Cazzu: ¿Qué dijo la actriz?

La controversia en torno a los acuerdos de manutención y custodia entre los cantantes Cazzu y Christian Nodal han dado tanto de qué hablar, a tal nivel que atrajeron la atención de otras figuras del medio artístico.

En esta ocasión, la vedette cubana Niurka Marcos ofreció un consejo directo y sin filtros a la rapera argentina, instándola a priorizar su rol de madre y desentenderse de la asistencia económica de padre de Inti.

En un encuentro reciente con los medios, la artista cubana fue cuestionada sobre la disputa legal, donde Cazzu ha calificado como "injusto" el monto que Nodal supuestamente destina a su hija. Con su característico estilo enérgico, la vedette aconsejó a la argentina a ser "mucho más madre que mujer" y a abstenerse de "llorar miserias" por la atención o el dinero del padre.

El eje central de su consejo se basó en la independencia materna: "Si no quieren dar que no den, no pasa nada, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hijo solo y deje estar llorando miserias y la atención del otro. Eso es lo que pienso yo," sentenció.

Además, Niurka Marcos, madre de tres hijos con distintos padres, compartió su experiencia personal como argumento, en este sentido, aseguró que nunca le exigió legalmente dinero a ninguno de los padres de sus retoños, pues considera que esto desvirtúa el valor de la maternidad y otorga derechos de opinión al padre sobre las decisiones de crianza de la madre.

"Mis hijos no tiene precio y ningún cabrón, aunque sea su papá tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante," declaró, añadiendo que "ponerle un precio a un hijo es darle el derecho a los wey*s a que opinen" sobre la manera en que se cría al menor.

Las declaraciones de la vedette surgen en medio de un cruce de acusaciones entre Cazzu y Nodal, mientras la cantante argentina ha manifestado su descontento con el acuerdo de manutención y la supuesta falta de cercanía de Nodal con Inti, el equipo legal del cantante asegura que él cumple cabalmente con sus responsabilidades económicas, señalando incluso que aporta "millones" para la menor.

