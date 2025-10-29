Rosalía marca el inicio de su nueva era “Lux”: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Rosalía ha marcado su regreso a la escena musical con el lanzamiento de "Berghain", el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio "Lux", que llegará el 7 de noviembre de 2025. La canción, publicada el 27 de octubre, pone fin a un paréntesis de tres años desde "Motomami" (2022) y más de un año desde su último lanzamiento, el sencillo promocional "Omega" en 2024.

Este nuevo trabajo representa un giro radical en el sonido de la artista catalana, abandonando el reguetón y la experimentación electrónica de su etapa anterior para adentrarse en territorios orquestales y espirituales. La propia Rosalía avanzó que "Lux" utiliza "una paleta más orquestal" y está inspirado en la espiritualidad, un enfoque que ya se percibe plenamente en "Berghain".

Una obra sinfónica

"Berghain" sorprende por su arquitectura sonora ambiciosa, contando con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres que dota a la pieza de una profundidad cinematográfica. La colaboración reúne a tres talentos de la vanguardia musical: la propia Rosalía, la icónica Björk - en su segunda colaboración tras "Oral" en 2023 - y el experimental Yves Tumor.

La estructura de la canción se aleja completamente de los formatos pop convencionales. El tema comienza con versos en alemán que declaran "Su miedo es mi miedo, Su ira es mi ira, Su amor es mi amor, Su sangre es mi sangre".

También, Rosalía despliega por primera vez toda la potencia de su formación clásica con una interpretación vocal lírica. La pieza fluye naturalmente entre español, inglés y alemán y evoluciona desde la intimidad orquestal hasta la explosión visceral con el estribillo de Yves Tumor: "Te follaré hasta que me quieras".

Producción visual y expectativa

El video musical, dirigido por Nicolás Méndez de la productora Canada - mismos creadores de los videos de "Malamente" y "Pienso en tu mirá" - fue filmado en Varsovia y refleja la estética cinematográfica y simbólica de esta nueva era. En apenas dos días desde su lanzamiento, el video ya supera los 5 millones de reproducciones, mientras que el avance en Instagram acumula más de 1.3 millones de 'me gusta'.

Con "Berghain", Rosalía no solo anuncia el inminente álbum "Lux", sino que confirma su posición única en la música contemporánea.

