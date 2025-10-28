Gerente de restaurante en California revela la verdad sobre Britney Spears: así se comportó la cantante

Suscríbete a nuestros canales

El gerente general del restaurante “Red O” en California, donde Britney Spears cenó la semana pasada, ha salido al paso de los reportes que describían a la estrella pop como "errática" durante su visita, calificando estas versiones como inexactas. En declaraciones exclusivas a Us Weekly, el representante del establecimiento aseguró que los relatos mediáticos no son "justos, realistas ni veraces", defendiendo el comportamiento de la artista durante toda la velada.

"Ella fue tan dulce", afirmó el gerente, añadiendo de manera categórica que Spears "no estaba intoxicada" durante su estadía en el restaurante. Esta declaración contradice directamente los informes anteriores que habían descrito a la cantante como "impredecible" y que generaron preocupación entre sus seguidores.

Los reportes controversiales

Los cuestionados reportes habían surgido inicialmente de medios de entretenimiento que citaban testigos no identificados que presenciaron la cena de Spears. Estas versiones describían a la artista de 42 años comportándose de manera "extraña y errática", lo que había avivado la especulación sobre su estado emocional.

Sin embargo, la versión oficial del gerente del restaurante pinta un cuadro completamente diferente, describiendo una velada normal donde la artista se comportó de manera apropiada y cordial con el personal del establecimiento. La negación rotunda de que estuviera "intoxicada" busca despejar las dudas sobre su condición durante la salida.

Historial de situaciones similares

Esta no es la primera vez que Britney Spears enfrenta este tipo de situaciones mediáticas donde su comportamiento es objeto de escrutinio público. La artista, quien en noviembre de 2023 publicó su autobiografía "La Mujer en Mi", ha estado bajo el microscopio mediático constante desde la terminación de su tutela legal en 2021 después de 13 años.

El gerente del restaurante se une así a una lista de defensores que han salido en apoyo de Spears frente a lo que consideran representaciones inexactas de su conducta en espacios públicos. Esta postura refleja una creciente tendencia entre quienes interactúan directamente con la artista a corregir las narrativas que consideran sensacionalistas.

La vida actual de la estrella pop

Britney Spears se ha mantenido relativamente alejada de los escenarios desde que canceló su proyecto de álbum "Original Doll" en 2005, aunque ocasionalmente lanza música nueva, como su colaboración "Mind Your Business" con will.i.am en 2023. Su más reciente publicación, "Toxic"en 2020, formó parte de la banda sonora de la película "The Invisible Man".

La artista ha utilizado sus redes sociales para compartir aspectos de su vida diaria, aunque estas publicaciones también han generado reacciones variadas entre sus seguidores y la prensa. La defensa del gerente del restaurante añade una voz autorizada al debate sobre cómo se retrata a la artista en los medios.

