El fantasma de Epstein: la visita que la monarquía británica quiso borrar

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, vuelve a estar en el ojo del huracán por su pasada asociación con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. Una reciente revelación de la cadena BBC detalla una visita particularmente comprometedora en 2006.

Según el informe, el hermano del monarca, la socialité condenada Ghislaine Maxwell y el exproductor de cine Harvey Weinstein fueron recibidos en Royal Lodge, la fastuosa residencia real en Windsor donde Andrés vive sin pagar renta.

La visita se produjo en el contexto del baile de disfraces organizado para celebrar el cumpleaños número 18 de la princesa Beatriz, hija del príncipe. Lo más alarmante es el momento: la reunión tuvo lugar dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una orden de captura contra Jeffrey Epstein por agresión sexual a una menor.

Cabe destacar, que el duque de York, ya ha sido foco de críticas por dos grandes motivos: su antigua y controvertida amistad con Epstein, quien murió en prisión en 2019, y por su cómoda situación de vivienda.

El príncipe reside en una mansión de 30 habitaciones sin pagar alquiler, un privilegio real que, a la luz de sus escándalos, la opinión pública cuestiona constantemente.

La conexión de Andrés con Epstein, facilitada en parte por Maxwell (amiga del príncipe desde la juventud), sigue proyectando una sombra sobre la monarquía británica y alimenta el debate sobre el uso y abuso de los beneficios de la realeza.

