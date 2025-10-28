José Andrés Padrón desaparece de Portadas y aclara sus razones con una publicación en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

El carismático conductor de Portadas, José Andrés Padrón, sorprendió a sus seguidores al ausentarse del programa durante algunos días. Sin dar mayores detalles en el momento, el animador recurrió a su cuenta de Instagram para explicar su ausencia, causando revuelo y generando comentarios de preocupación y cariño por parte de sus fans.

La publicación que encendió las redes

En su mensaje, Padrón escribió:

"Hola, les cuento que luego de una semana de mucho dolor, mi vesícula salió del grupo. Gracias a Dios ha sido una cirugía exitosa en manos del doctor Gustavo Rivas. Estaré ausente de @portadas algunos días mientras me recupero al 100 para volver con ustedes. Gracias por sus mensajes y su cariño. ¡Me siento como un huracán categoría 5!"

Con estas palabras, el animador no solo informó sobre su recuperación, sino que también transmitió su habitual energía y optimismo, dejando claro que su regreso a la pantalla será inminente.

Reacciones de fans y colegas

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos. Sus compañeros en Portadas y seguidores expresaron su emoción y alivio por la exitosa cirugía, mostrando que el animador cuenta con un sólido respaldo de la audiencia y de sus colegas.

Entre los comentarios se encuentra un mensaje de la Miss Universo Venezuela, Stephany Abasali deseándole una pronta recuperación.

Aunque aún se encuentra en recuperación, se espera que José Andrés Padrón retome sus actividades en Portadas muy pronto. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cada actualización en redes sociales, ansiosos por ver de nuevo su carisma y energía en pantalla.

