Miss Universo 2025 comienza a tomar forma: estás son las reinas que ya deslumbran desde Tailandia

La cuenta regresiva ha comenzado. Las luces del Impact Arena de Pak Kret, en Nonthaburi, Tailandia se alistan para recibir a las más de 90 candidatas que competirán por la corona de Miss Universo 2025. Con la llegada de las primeras delegadas, el certamen promete ser una celebración de belleza, cultura y empoderamiento global. A continuación, te presentamos a algunas de las participantes que ya han pisado suelo tailandés.

Stephany Abasali (Venezuela)

La deslumbrante Stephany Abasali, representante de Venezuela, ha llegado a Tailandia con una sonrisa radiante y una energía arrolladora. Con su porte elegante y su mirada decidida, promete ser una de las favoritas del certamen.

Aunque su partida desde Miami dio mucho de que hablar por su outfit, muchos opinaron también que se salió de los estereotipos y le favoreció porque es una Miss que no deja de sorprender, con un conjunto de cuero negro elegante de chaqueta y falda, la venezolana impactó en las redes.

Aldana Masset (Argentina)

La argentina Aldana Masset ha aterrizado en Bangkok, lista para mostrar al mundo su carisma y belleza. En su primer día en el continente también pudo conocer parte de la cultura, tradiciones y gastronomía de Tailandia, la joven de 24 años vistió un traje fucsia de pantalón y blazer con el cabello recogido para llegar al país, pero para pasear usó un vestido azúl celeste con detalles blancos.

Nadia Mejía (Ecuador)

Nadia Mejía, la representante de Ecuador, ha llegado a Tailandia con una actitud positiva y una gran determinación. Con su elegancia natural y su gracia innata, está lista para competir con las mejores del mundo.

Brigitta Schaback (Estonia)

La estonia Brigitta Schaback ha pisado suelo tailandés con una sonrisa encantadora y una actitud profesional. Con su porte distinguido y su mirada cautivadora, promete ser una competidora fuerte en el certamen.

Dorcas Dienda (República Democrática del Congo)

Dorcas Dienda, la representante de la República Democrática del Congo, ha llegado a Tailandia con una energía vibrante y una presencia imponente. Con su belleza exótica y su carisma natural, está lista para brillar en el escenario internacional.

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

La costamarfileña Olivia Yacé ha aterrizado en Tailandia con una actitud positiva y una gran determinación. Con su elegancia innata y su gracia natural, promete ser una de las favoritas del certamen.

La diversidad se hace presente en Tailandia

Con la llegada de estas delegadas, el certamen de Miss Universo 2025 refleja la rica diversidad cultural y geográfica del mundo. Cada candidata aporta su propia historia, sueños y aspiraciones, haciendo de esta edición una de las más inclusivas y representativas de la historia del certamen.

Próximos eventos y actividades

La organización de Miss Universo 2025 ha confirmado que el certamen se llevará a cabo del 2 al 21 de noviembre en Tailandia. Las actividades comenzarán con la llegada de las delegadas el 2 de noviembre, seguidas de sesiones de fotos, ensayos y eventos culturales en Bangkok, Phuket y Pattaya. La gran final se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret.

