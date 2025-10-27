“Se le olvidó que es venezolano”: El presentador Jordan Mendoza enfrenta ola de críticas por adoptar acento mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Jordan Mendoza, reconocido animador venezolano y exconductor de Venevisión, se encuentra en el ojo del huracán mediático tras sus más recientes apariciones en televisión mexicana donde ha adoptado un marcado acento mexicano durante sus intervenciones. Las críticas no se hicieron esperar en plataformas digitales, donde usuarios venezolanos y mexicanos cuestionaron la autenticidad de su nueva forma de expresión.

El detonante ocurrió durante una entrevista para el programa de farándula "Hoy", donde Mendoza conversó utilizando modismos y entonación característicos del país azteca, a pesar de llevar según sus críticos "apenas 45 días" residiendo en México junto a su familia. La rápida transformación lingüística generó reacciones inmediatas que oscilaron entre el rechazo y la comprensión.

Los Comentarios que Definen la Polarización

Las redes sociales se convirtieron en el termómetro del descontento hacia la actuación lingüística de Mendoza. Usuarios expresaron abiertamente su incomodidad con mensajes directos como "No eres mexicano eres venezolano" y "Y este más o menos por qué habla mexicano", cuestionando la necesidad del cambio.

Uno de los comentarios más repetidos señalaba con ironía: "Jordan habla más mexicano que los mexicanos. Y eso que lo que tiene allá son 45 días" , reflejando la percepción de que su adaptación sonora resulta forzada y prematura. Sin embargo, entre la crítica también emergieron voces defendiendo su derecho a adaptarse al entorno cultural donde desarrolla su carrera.

El Contexto Profesional del Cambio

Mendoza se encuentra actualmente en México como parte de su estrategia de expansión profesional, participando activamente en el segmento "Las estrellas bailan en Hoy". Su traslado al país forma parte del fenómeno migratorio de talento venezolano que en años recientes ha encontrado en la industria del entretenimiento mexicana una plataforma para relanzar internacionalmente sus carreras.

Esta no es la primera vez que un artista venezolano enfrenta cuestionamientos por adaptar su acento al mercado mexicano. Figuras como Erika de la Vega y Daniel Sarcos pasaron por procesos similares de crítica durante sus respectivos establecimientos profesionales en México, un patrón que parece repetirse con cada nueva incorporación de talento venezolano a la televisión azteca.

La adaptación lingüística no es exclusiva de talentos venezolanos. Anteriormente, conductores argentinos, colombianos y chilenos han enfrentado críticas similares durante sus procesos de inserción en la televisión mexicana, aunque la velocidad de transformación parece variar según la nacionalidad de origen y las particularidades fonéticas de cada acento.

