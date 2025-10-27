Chepa Candela: El Jordan Mendoza recibió más palo que pelota de golf 

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz inicio de semana, querubines!... Aquí me tienen, como de costumbre, con este teclado echando más humo que una fumarola caliente; full de tantos chismes, brollos, desmadres, tramoyas, dimes y diretes del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde lo que sobra es tela para cortar y agua para beber…

Yohana Vargas

Así que sin más cháchara y ¡blá, blá, blá! arranco contándoles que la YOHANA VARGAS recibió más palo que gata ladrona, a través de las redes sociales, luego de presentarse en la alfombra roja de los Premios Billboard a la Música Latina en su edición número 50; yyy es que la modelo y generadora de contenido venezolana fue fuertemente criticada por la pinta que lució en semejante gala, donde la gran mayoría aseguró que su atuendo era perfecto para una fiesta de Halloween, más no para un evento de alto nivel como los Billboard… Yohana, como de costumbre, usó poca tela a la hora de escoger su vestimenta; y es que para nadie es un secreto que la fulana en cuestión es exhibicionista por naturaleza, y no desaprovechó la oportunidad para comercializar (¡diiigooo!), para mostrar su escultural figura… Con ese diminuto vestido negro, lleno de transparencias y cortes sugerentes, muchos reaccionaron en las plataformas 2.0 señalándola de vulgar y desubicada, mientras otros se preguntaban qué hacía ella allí; asegurando que el nivel de selección de las celebridades que transitan por esas alfombras había bajado de nivel en esta reciente edición, dando por sentado que Yohana no tiene el peso de la fama suficiente para desfilar en esa caminería en donde observamos a figuras de alta talla como: Olga Tañón, Karol G, Karina, Bad Bunny, Carmen Villalobos, Peso Pluma, Elvis Crespo, Danny Ocean, Daddy Yankee y muchos más…

Jordan Mendoza

Yyy si de quemazones se trata, otro que no pudo escapar del “toma y dame” que se desata a través de las redes sociales fue el JORDAN MENDOZA, quien cayó en la lengua viperina de muchos solo por hablar “mexicano rajao” en algunos de los vídeos que ha compartido con sus seguidores… El artista criollo estaba participando en el reality show “Las Estrellas Bailan En Hoy” de Televisa y, de manera sorpresiva, su compañera de “menea ese esqueleto” (dígase: la actriz Felicia Mercado) renunció a la competencia porque aseguró estar cansada… En ese preciso instante Jordán no contuvo sus emociones y comenzó a hacer puchero y expresó todo su sentimiento a través de las vías digitales… ¿Qué ocurrió?... Sus testimoniales agarraron candela no porque su futuro dentro del proyecto es incierto, (¡NO!), sino porque la gente se burlaba y criticaba el acento “neutro” que él está usando, situación que desató una alta ola de críticas a favor y en contra del modo en como ahora habla el Jordán… ¡Híjole, manito! Qué oso el de Felicia; que la virgencita de Guadalupe te haga el milagrito y puedas seguir bien chido dentro del programa que, ¡órale!, te abrió las puertas de la comunidad azteca… ¡Arriba el ánimo, wey!…

Servando y Florentino

Yyy manteniendo mi lente visor en lo que se dice, se especula y se viraliza en la onda digital, los que se llevaron el “Premio de los más azotados” de las redes sociales fueron los hermanos Primera (¡suuustooo!)… El SERVANDO Y FLORENTINO… Yyy es que tras su más reciente lanzamiento y presentación musical realizada en la ciudad de Caracas, muchos de sus detractores e incluso seguidores no han pasado por alto el modo en cómo este par de dos se conducen en la vida, criticando no solo la manera de bailar de los artistas, sino también su imagen, aseo personal y forma de vestir… Algunos de los comentarios emitidos por las variadas vías del cotilleo son: “Después de los 40 no puedes hacer eso”, “Escarlata y Perolito”, “Nivel ridículos al 100%”, “Los indigentes del Show de Joselo en su época”, “Parecen del Circo Los Valentinos”, “En cuánto los alquilan para decorar de Halloween el frente de mi casa”, “Parecen unos mendigos y para colmo ya no cantan nada”, “Los Ranchos Primera”; estos fueron algunos de los cientos de miles de comentarios que desataron durante este fin de semana por vestir como visten y lucir como lucen… ¿Qué opinan ustedes?... ¡Adiós!

