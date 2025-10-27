Osmel Sousa pone a prueba a Gabriel Coronel: la verdad detrás de la relación con Aleska Génesis

Suscríbete a nuestros canales

La participación de la modelo venezolana Aleska Génesis en el reality show "La Casa de los Famosos 4" (LCDLF4) generó una ola de conversaciones en la farándula de Miami, un epicentro donde figuras venezolanas como el actor y presentador Gabriel Coronel y el "Zar de la Belleza", Osmel Sousa, se encuentran activos.

Recordemos que, el actor y cantante venezolano, funge como uno de los conductores del programa de Telemundo "En Casa con Telemundo". Desde esta plataforma, Coronel cubrió y analizó constantemente la trayectoria de sus compatriotas en LCDLF4, incluyendo a la modelo criolla.

¿Gabriel Coronel tuvo una relación con Aleska Génesis?

A través de las redes sociales, se hizo viral el momento en el que Osmel Sousa, cuestiona a Gabriel Coronel sobre su conocimiento y relación con Aleska Génesis. En el video El Zar de la Belleza, comenta un poco sobre la venezolana que han relacionado con el en varias oportunidades.

"¿Tu no has sido novio de ella? Tiene el prototipo que le gustan", dijo el empresario cubano-venezolano.

Ante esta duda, el cantante contestó que la modelo "ha logrado colarse sin duda alguna en el mundo del entretenimiento", para luego agregar que "él no ha nadado en esas aguas", haciendo referencia que nunca había mantenido una relación sentimental con su compatriota.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube