El detalle que desató críticas en la despedida de Miss Venezuela rumbo a Tailandia

La salida de la candidata venezolana rumbo a Tailandia para la concentración del Miss Universo 2021 generó un auténtico revuelo en redes y medios de farándula. A simple vista, se notaba que algo no era normal con respecto a su equipaje y es que se reportaron 29 maletas de sus pertenencias, pero además, recibió críticas por su outfit.

Equipaje monumental: ¿luxury o exceso?

Cuando se supo que la delegación venezolana facturó 29 maletas, usuarios reaccionaron de inmediato en redes: “¿Tanto equipaje para qué?”, “¿Van de vacaciones o a un certamen?”, "Es millonaria", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Aunque para muchos es un símbolo de glamour y tradición venezolana en concursos de belleza, para otros representa un derroche que choca con los tiempos de hoy.

Este episodio hizo que no solo se hablara del porta­traje o del desfile: se habló del transporte, del protocolo, del equipo que acompaña, del maquillaje… En ese sentido, la salida de la candidata dejó de ser solo “bella” y pasó a ser “noticia polémica”.

El traje que divide opiniones

En el momento de la despedida oficial, la señorita Venezuela lució un traje que generó ácidas reacciones: algunos medios y usuarios comentaron que “no le queda bien”, que “no es favorecedor” o que “rompe con la estética estilizada que usualmente representa al país”. Por su parte, defensores del look alegaron que se trataba de una pieza vanguardista, una ruptura con el molde habitual.

Venezuela es, sin duda, una potencia en certámenes de belleza y lleva décadas siendo protagonista. Sin embargo, también carga con un grado de expectativa y crítica que pocos países tienen.

