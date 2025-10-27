La mansión de Shakira y Piqué ya tiene un comprador: el nuevo dueño te sorprenderá

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, ha adquirido por 14 millones de euros la que fuera durante años la residencia de Shakira y Gerard Piqué en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

La propiedad, que había permanecido vacía desde la separación de la pareja en 2022, forma parte de un complejo de tres viviendas interconectadas diseñado en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller y que suma cerca de 4.000 metros cuadrados. La operación representa un paso más en la reestructuración patrimonial de la expareja, que el pasado agosto ya vendió una de las tres viviendas del complejo por algo más de tres millones de euros.

Adaptación para un deportista de élite

Según los medios especializados, Lamine Yamal tiene previsto transformar la propiedad en una residencia de alto rendimiento adaptada a las necesidades de un deportista de élite.

El proyecto de reforma incluirá la instalación de un gimnasio privado, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad avanzado que garantice su privacidad. También se crearán espacios sociales para recibir a amigos y familiares, ya que se espera que su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, sea una presencia habitual en el nuevo hogar.

De una pareja mediática a otra

Curiosamente, la operación inmobiliaria repite el patrón de sus antiguos propietarios: una pareja formada por un futbolista del FC Barcelona y una cantante de fama internacional.

Si durante años la casa fue sinónimo de la unión entre Piqué y Shakira, ahora vuelve a reunir a dos jóvenes figuras que encarnan la nueva generación del deporte y la música. Lamine Yamal y Nicki Nicole, quienes iniciaron su relación en 2025, darán así continuidad a la historia de esta propiedad como hogar de parejas mediáticas.

Un hogar con mucha historia

La mansión fue testigo de la vida en común de Shakira y Piqué durante casi una década, así como de diversos episodios de alta repercusión mediática.Tras la ruptura en 2022, la propiedad se convirtió en uno de los puntos de fricción para la gestión de su patrimonio común.

