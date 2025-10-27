Bon Jovi anuncia su regreso a los escenarios en 2026: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Bon Jovi puso fin a años de especulaciones al anunciar oficialmente su regreso a los escenarios con la gira "Forever" programada para 2026. La banda, que no realiza una gira desde 2022, iniciará este nuevo ciclo de conciertos con cuatro noches consecutivas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York los días 7, 9, 12 y 14 de julio.

Posteriormente, la banda cruzará el Atlántico para presentarse en Edimburgo (28 de agosto), Dublín (30 de agosto) y Londres (4 de septiembre). Estos conciertos en Europa tendrán lugar en grandes estadios, incluyendo el Murrayfield Stadium, Croke Park y Wembley Stadium, respectivamente.

La Victoria Personal de Jon Bon Jovi

El anuncio de la gira representa mucho más que un simple regreso; es la culminación de un desafiante proceso de recuperación para Jon Bon Jovi. El vocalista se sometió en 2022 a una cirugía de medialización de cuerdas vocales para reparar una cuerda vocal atrofiada que él mismo describió como "muerta".

"El camino ha sido largo y duro, pero perseveré", declaró Jon Bon Jovi en una reciente entrevista. El artista comparó su rehabilitación vocal con "entrenar para un maratón", requiriendo un compromiso total a nivel físico, mental y espiritual. Después de meses de incertidumbre, el cantante ahora se siente seguro de poder "realizar mis dos horas y media, noche tras noche".

Nuevo Material

La gira "Forever" llega después del lanzamiento del álbum del mismo nombre en 2024, que la banda no pudo promocionar en vivo debido a los problemas vocales de su líder. Recientemente, Bon Jovi lanzó "Forever (Legendary Edition)", una versión especial del disco que incluye colaboraciones con artistas como Bruce Springsteen, Jelly Roll, Avril Lavigne y Robbie Williams.

Jon Bon Jovi describió este proyecto como "algo más que una colección de colaboraciones", explicando que nació de la necesidad de mantener la música viva mientras se recuperaba: "Sin la capacidad de hacer giras o promocionar un álbum del que estábamos muy orgullosos, decidí llamar a algunos amigos para que me ayudaran en mi momento de necesidad".

La Ausencia de Richie Sambora

El anuncio de la gira vino acompañado de cierta decepción entre los seguidores más puristas, quienes esperaban un reencuentro completo con el guitarrista original Richie Sambora. Según reportes, Sambora no participará en la gira y no tiene planes de reunirse con la banda, a pesar de que ambos músicos mantienen comunicación.

Los comentarios en redes sociales y plataformas de tickets han reflejado este anhelo, con mensajes como "Por favor, traigan de vuelta a Richie! Simplemente no es lo mismo sin él". En septiembre, Jon Bon Jovi admitió que todavía está "desconsolado" por la forma en que Sambora "abandonó" la banda en 2013, aunque aclaró: "Amo a ese hombre, estoy desconsolado de que nos abandonara".

Una Historia de Resistencia y Legado

Bon Jovi, ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, ha vendido más de 130 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de una carrera que abarca cuatro décadas. Su regreso a los escenarios no solo celebra nueva música, sino que reafirma la resistencia de una banda que se ha mantenido relevante a través de generaciones.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube