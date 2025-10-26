Artistas reaccionan ante la muerte de Floria Márquez: así la recuerdan

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo venezolano se sumió en el luto tras el repentino fallecimiento de Floria Márquez a los 75 años de edad, la icónica intérprete de boleros conocida cariñosamente como "La Show-woman de Venezuela". La artista murió víctima de un accidente cerebrovascular mientras ofrecía una presentación en el centro cultural Casa Anauco, en El Hatillo.

Desde figuras legendarias hasta músicos de la nueva generación, diversos artistas utilizaron sus plataformas para expresar su tristeza, respeto y admiración por la larga y exitosa trayectoria de Floria Márquez. Su impacto no solo se midió en discos y conciertos, sino en la manera en que mantuvo vivo el género romántico en Venezuela.

Artistas se despiden de Floria Márquez

Entre las famosas que extendieron sus condolencias se encuentra la actriz y cantante, Mirla Castellanos, quien a través de sus redes sociales le dedicó un mensaje a su colega. "Floria nunca imaginé tener que subir este post en tu nombre. Que triste esto así, tan inesperado y tan doloroso. Una compañera de carrera, compartimos dentro y fuera del escenario. Me queda tu amabilidad, tu tiempo compartido y lo vivido. Cómo dicen ahora VUELA ALTO y descansa en paz", escribió junto a una imagen.

Por su parte, Maite Delgado, uso las plataforma para despedir a la famosa con un emotivo mensaje de admiración: "La despedimos como se despide a la Gran estrella que fue y siempre será ❤️ Vuela alto querida Floria".

En la publicación de su esposo, el pianista Pedro Lopez, recibió condolencias por parte de la cantante Kiara: "Querido Pedro, recibe en estos momentos tan difíciles, mi palabra de profundo afecto y abrazo sincero. Fueron compañeros inseparables. Nuestra Floria siempre optimista y risueña con su sello único. La recordaremos siempre como la show woman de Venezuela. / Descansa en paz".

Además, de los artistas,, muchos seguidores les dejaron bonitos mensajes de apoyo y respeto. "Querido Maestro, cuánto lo siento, Floria deja una huella hermosa", "Grandes por Siempre! Descanse en Paz Floria.", "Que Brille para ella la luz perpetúa", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

