El estilo de North West causa revuelo: un repaso por las polémica de la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West

Suscríbete a nuestros canales

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, se encuentra de nuevo en el centro de la atención mediática. Con su corta edad, la niña protagoniza constantemente debates en redes sociales debido a su estilo personal y la forma en que sus padres gestionan su exposición pública.

Las controversias giran, principalmente, alrededor de su imagen.

Looks muy Adultos

North West genera discusión por el uso de looks que muchos consideran inapropiados para una menor. Sus apariciones en desfiles de moda y eventos, a menudo vestida con ropa de diseñador, maquillajes elaborados y peinados sofisticados, suscitan críticas sobre la hipersexualización precoz y la presión de crecer bajo el escrutinio de los medios. Recientemente, su elección de vestuario, que incluye prendas como corsés, provocó una nueva oleada de comentarios negativos.

Además, la pequeña experimenta con accesorios que simulan ser definitivos. En sus publicaciones recientes, la joven muestra tatuajes faciales de henna y el uso de piercings y parrillas dentales (grills) falsos. Si bien se trata de elementos temporales, el revuelo se desata y lleva a cuestionar el estilo de crianza de Kim Kardashian.

La propia empresaria defiende la libertad de expresión de su hija. En varias ocasiones, Kim explica que North es una niña creativa que explora su identidad. Sin embargo, su postura choca con las opiniones de muchos usuarios y con los desacuerdos públicos que mantiene con su exmarido, Kanye West, quien ha expresado su rechazo a que North utilice maquillaje o vestimenta de adulto.

Otro punto de controversia lo constituye su incursión en el mundo del espectáculo. Su actuación en el concierto del 30 aniversario de El Rey León generó un intenso debate sobre si su participación se debe a su talento natural o al poder de influencia de sus padres.

En definitiva, a tan corta North West se configura como un foco de discusión constante, tanto entre los internautas como entre sus padres, este es un reflejo de los desafíos que implica la crianza de un menor en el seno de una de las familias más famosas y mediáticas del mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube