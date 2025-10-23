Vogue y el talento latino en Hollywood: ¿Quién más acompaña a María Gabriela De Faría y a Edgar Ramírez en la cima?

Suscríbete a nuestros canales

Vogue Latinoamérica decidió poner su lente sobre el talento venezolano, y señaló a María Gabriela De Faría y Edgar Ramírez como dos de los rostros que están redefiniendo el liderazgo latino en la meca del cine. La prestigiosa revista destaca el impacto de ambos actores, quienes han consolidado su presencia con proyectos de alto calibre a lo largo de 2025.

Mientras que, a María Gabriela De Faría, Vogue la reconoce como un talento que, aunque forjado en la televisión juvenil de Colombia y Venezuela (con menciones a sus inicios en producciones como Isa TKM), ahora vuela alto en el cine global.

El rol que la ha catapultado a la primera línea es el de "La Ingeniera" (Angela Spica), una poderosa supervillana del universo de DC Comics, en la nueva película de superhéroes "Superman" (conocida también como Superman: Legacy).

Su incorporación al elenco de una producción tan esperada no solo robustece su comunidad de seguidores, sino que la posiciona como una de las latinas que está "definiendo la lente" de Hollywood. Su trabajo en la cinta, donde interpreta a una metahumana que lucha por no perder su humanidad ante su lado mecánico, ha sido descrito por el director James Gunn como de "siniestra perfección".

Por su parte, Edgar Ramírez se mantiene como una figura de peso internacional con una carrera que ya incluye nominaciones a grandes premios y una presencia que trasciende fronteras. El actor, nacido en San Cristóbal, no solo es elogiado por sus interpretaciones en filmes como Emilia Pérez o series como la nueva producción de Hulu, sino también por el significado que le da a su rol como latino en Hollywood.

Vogue resalta que el actor criollo utiliza su posición para visibilizar que ser latino en la industria significa "generar historias" y "tomar espacios de creación", en lugar de limitarse a esperar los papeles que lleguen. Este enfoque proactivo subraya su compromiso no solo con la calidad artística, sino con la representación auténtica y la apertura de puertas para futuras generaciones.

Latinos que se destacan en Hollywood

Según los reportes sobre la publicación de Vogue, los venezolanos son acompañados en la cima por figuras con raíces en México y Estados Unidos:

Diego Boneta (México)

Jessica Alba (EE. UU., de raíces mexicanas)

Tonatiuh (Actor mexicano-estadounidense)

Emeraude Toubia (México)

Además de estos actores, la cantante colombiana Karol G también ha sido una figura destacada en la misma revista, al protagonizar la edición de noviembre de 2025 de Vogue México y Latinoamérica, donde habló de su música, su búsqueda de trascendencia y su interés por incursionar en la actuación, mencionando que le encantaría interpretar a una villana.

Estos artistas no solo están brillando en la pantalla, sino que están influyendo en la narrativa de una industria que, por décadas, ha contado con una representación limitada de rostros latinoamericanos fuertes.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube