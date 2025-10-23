Taylor Swift usó un vestido del venezolano Ángel Sánchez: el diseñador lo cuenta todo

Suscríbete a nuestros canales

El diseñador venezolano Ángel Sánchez, reconocido por vestir a figuras como Sandra Bullock y Eva Longoria, reveló una curiosa historia sobre Taylor Swift que pocos conocían. Durante su participación en el podcast The Salty Puncast, Sánchez confesó que la cantante estadounidense lució uno de sus diseños cuando apenas tenía 19 años… y él no tenía idea.

“Fue una gran sorpresa para mí”, contó el creador. “Estaba viendo el primer premio que ella se ganó en los Country Awards y, de repente, aparece en pantalla con un vestido rojo mío. Yo no sabía nada, fue totalmente inesperado”.

Un vestido que viajó sin destino seguro

Sánchez explicó que, en aquel entonces, su equipo de relaciones públicas en Nueva York había enviado varias piezas a estilistas en Los Ángeles, como es costumbre en la industria de la moda. “Le mandan ese vestido al estilista, pero así como yo, todos los diseñadores envían sus muestras. El hecho de que ella lo haya elegido”, relató.

Lo más sorprendente es que el vestido, una muestra de pasarela, le quedó perfecto a la joven artista. “Era una niña, muy delgada, muy alta… no tuvieron que hacerle ni el ruedo, le calzó perfecto”, recordó el diseñador entre risas.

El inicio de una estrella con sello latino

Aunque Ángel Sánchez no llegó a conocer personalmente a Taylor Swift, ese episodio marcó un momento especial en su carrera. “Fue una bonita y grata sorpresa verla ahí en la pantalla sin esperármelo”, dijo.

En ese entonces, la cantante apenas comenzaba a abrirse paso en el mundo del country, sin imaginar que años más tarde se convertiría en un fenómeno global.

Esta anécdota reafirma la presencia del talento latino en las grandes alfombras rojas del mundo. Ángel Sánchez, originario de Valencia, Venezuela, ha consolidado una carrera internacional que lo posiciona como uno de los diseñadores más elegantes y respetados de la moda contemporánea.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube