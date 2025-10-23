Ed Sheeran anuncia su regreso a Latinoamérica en 2026: estos son los países que visitará el artista

Suscríbete a nuestros canales

Ed Sheeran puso fin a la espera de sus fanáticos en Latinoamérica al anunciar oficialmente las fechas de su "Loop Tour" en la región. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante compartió la noticia que millones esperaban: "Okay, se que ha pasado mucho tiempo, pero por fin regreso a Latinoamérica".

La gira, que forma parte de su sexta gira mundial, llevará al artista de "Shape of You" a siete países, comenzando el 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana, y concluyendo el 30 de mayo en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. Sheeran expresó su entusiasmo en el anuncio, añadiendo que esta es solo la primera ronda de shows y que regresará más adelante para visitar más países y ciudades de la región.

"Loop Tour" y su Nuevo Álbum

El "Loop Tour" es la sexta gira musical del artista inglés, programada oficialmente desde el 1 de diciembre de 2025 en París, Francia, hasta el 7 de noviembre de 2026 en Tampa, Estados Unidos. La gira promociona su más reciente trabajo discográfico, "Play", su octavo álbum de estudio que fue lanzado el 12 de septiembre de 2025.

La estructura de la gira refleja la consolidación de Sheeran como uno de los artistas más importantes de la generación, con una producción que, según comentarios de asistentes a sus conciertos en Europa, incluye pirotecnia, iluminación espectacular y puesta en escena impecable. Un fan australiano que lo vio en Düsseldorf comentó: "Su voz es perfecta, al igual que todos los músicos... Todo fue perfecto incluyendo la pirotecnia, iluminación y escenario".

Calendario Completo de Conciertos en Latinoamérica

La gira latinoamericana de Ed Sheeran abarca siete países con presentaciones en algunos de los estadios más importantes de la región. El itinerario completo confirmado es:

9 de mayo de 2026 - Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Quisqueya

13 de mayo de 2026 - San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico

16 de mayo de 2026 - Bogotá, Colombia - Vive Claro

20 de mayo de 2026 - Lima, Perú - Estadio Nacional

23 de mayo de 2026 - Quito, Ecuador - Estadio Atahualpa

27 de mayo de 2026 - Ciudad de Guatemala, Guatemala - Estadio Cementos Progreso

30 de mayo de 2026 - San José, Costa Rica - Estadio Nacional

Las ventas de entradas ya tienen fechas establecidas para su inicio, con el proceso general programado para comenzar entre finales de octubre y noviembre de 2025, dependiendo del país.

La experiencia en vivo de Sheeran es conocida por su conexión única con el público y su habilidad para crear arreglos complejos en el momento utilizando su loop pedal, acompañado de impresionantes visuales que complementan cada canción. Como describió un asistente a su concierto: "Es un artista verdadero: un hermoso letrista, una impresionante vocalista y un músico increíblemente entretenido".

Un Artista que Conquistó al Mundo

Ed Sheeran, cuyo nombre completo es Edward Christopher Sheeran, nació el 17 de febrero de 1991 en Halifax, West Yorkshire, Inglaterra. A lo largo de su carrera, ha lanzado múltiples álbumes exitosos bajo los sellos Asylum, Atlantic y Elektra, fusionando géneros como pop, folk-pop, soft rock y R&B.

Desde sus humildes comienzos grabando música a los 14 años y tocando 312 conciertos en 2009, Sheeran ha crecido hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes a nivel global, con colaboraciones junto a estrellas como Taylor Swift, Justin Bieber y Bruno Mars. Su regreso a Latinoamérica en 2026 marca otro hito en una carrera.

