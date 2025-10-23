La contundente respuesta de Dakota Johnson hacia las críticas por su forma de vestir: esto dijo la actriz

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista publicada en la edición de noviembre de 2025 de Vogue Germany, Dakota Johnson fue cuestionada directamente sobre las críticas que recibe por sus frecuentes elecciones de moda con vestidos transparentes o "naked dresses" en las alfombras rojas. La actriz, conocida por su papel en “Cincuentas sombras de Grey”, ofreció una respuesta tan simple como contundente: "Me importa un bledo".

Johnson profundizó en su filosofía de moda, explicando que su elección no es una regla inflexible, sino que depende completamente de cómo se siente con cada prenda específica. "A veces esos vestidos me quedan bien. Pero también hay algunos que probamos que no quedaban bien en absoluto. Todo depende de la forma, el acabado, el color y todo lo demás". Para ella, la conclusión es sencilla: "Así que si encuentro un vestido hermoso en el que me siento cómoda, ¡por supuesto que quiero usarlo! Y es divertido usar un vestido sexy".

Los Cimientos de su Seguridad Corporal

Lejos de ser una actitud rebelde sin causa, la seguridad que proyecta Johnson tiene sus raíces en una educación familiar consciente y positiva sobre la imagen corporal. La actriz atribuye esta confianza a las enseñanzas de su madre, la también actriz Melanie Griffith.

"Mi mamá era muy abierta sobre el tema de los cuerpos", recordó Johnson. "Nos enseñó a cuidar nuestros cuerpos y amarlos, y que nuestros cuerpos son hermosos. Y creo que eso es algo realmente importante para una niña, porque constantemente se nos dice que no somos lo suficientemente buenas... Ese fue un gran regalo que me dio".

Johnson enfatizó la importancia de que los niños, desde una edad temprana, escuchen de las personas que más admiran que son "perfectos, inteligentes, especiales, fuertes y valientes", señalando que no recibir esta validación "puede destrozarte realmente".

Contexto Profesional y Reconocimiento

Mientras causa revuelo con su estilo, Johnson continúa su ascendente carrera actoral. Recientemente, el Zurich Film Festival anunció que homenajeará a la actriz con su premio Golden Eye a la trayectoria profesional. Johnson aceptará el galardón en la noche de apertura y presentará su última película, "Splitsville", donde también ejerce como productora a través de su compañía, TeaTime Pictures.

Su enfoque en la producción nace de una experiencia personal. En una entrevista con Variety, Johnson reveló que empezó su compañía porque, como actriz, se había encontrado varias veces en estrenos de películas diciendo: "Wow. Esto no es lo que pensaba que estábamos haciendo". Ahora, a través de TeaTime Pictures, busca asegurar un entorno de colaboración donde "cada persona en el equipo sabe lo que estamos haciendo, para que todos se sientan parte de ello".

