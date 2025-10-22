Testamento Figueroa: ¿Por qué Imelda Tuñón pelea con Maribel Guardia la herencia de su propio hijo?

Suscríbete a nuestros canales

La batalla legal y familiar por la herencia de Julián Figueroa suma un nuevo capítulo de tensión. Maribel Guardia e Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante, se encontraron recientemente en los juzgados de Cuernavaca para la primera audiencia dentro del proceso de impugnación del testamento que dejó el hijo de Maribel y Joan Sebastian.

El encuentro, que se produce después de una mediática disputa legal por la custodia del pequeño José Julián, reactiva el conflicto, ahora centrado en los bienes y el patrimonio.

Nuevo conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La principal razón de este nuevo pleito es la acción legal iniciada por Imelda Garza Tuñón. A través de sus abogados, Imelda ha impugnado el supuesto testamento de Julián Figueroa, argumentando que el documento podría ser falso o apócrifo.

En este sentido, los abogados de Imelda aseguran que la firma plasmada en el documento no coincide con la rúbrica habitual de Julián en otros documentos oficiales, además, se habla que el testamento se habría otorgado en Zihuatanejo, Guerrero, en una fecha en la que Julián Figueroa presuntamente se encontraba en la Ciudad de México, lo cual podría anular su validez.

Por su parte, Maribel Guardia y Marco Chacón (esposo de la actriz), han sido categóricos en su postura: el testamento nombra como heredero universal al hijo de Julián, José Julián. "Del testamento, el heredero universal es José Julián. Yo no soy la albacea del testamento", dijo Maribel Guardia.

"Ellos (Imelda y sus abogados) demandan la impugnación del testamento, y hoy se celebra la primera audiencia en la que nos han tomado declaración a cada una de las partes, de manera independiente", señaló Marco Chacón, destacando que no hubo interacción directa entre Maribel e Imelda.

"Fuimos porque la mamá de mi nieto está impugnando el testamento de Julián, en donde nombra heredero universal a mi nieto. Y ella le está peleando la herencia a su propio hijo", afirmó la actriz.

Mientras los tribunales analizan las pruebas, incluyendo la autenticidad de la firma y la ubicación de Julián Figueroa en la fecha de la supuesta firma, la atención mediática se mantendrá sobre el desenlace de esta batalla que, en esencia, definirá el futuro del patrimonio del único hijo de Julián Figueroa, José Julián.

