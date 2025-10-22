Bad Bunny bate récords: Dónde y a qué hora ver los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios Billboard de la Música Latina se celebrarán este próximo jueves 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami. La gala se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a las 8:00PM (hora de Estados Unidos).

Puedes ver la gala en vivo por Telemundo, a través de la aplicación de Telemundo o el servicio de streaming Peacock. También se transmite en Telemundo Internacional en América Latina y el Caribe. El pre-show de la alfombra azul estará disponible en el canal de YouTube de Telemundo.

La gala rendirá homenaje a artistas que transforman la música con algunos premios especiales:

Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21: Bad Bunny recibe un reconocimiento que destaca su impacto global sin precedentes.

Premio Billboard Ícono: La italiana Laura Pausini acepta el galardón que celebra una carrera de más de 30 años, marcada por ventas millonarias y una profunda conexión con el público hispano.

Premio Billboard Vanguardia: Peso Pluma hace historia al convertirse en el primer artista en recibir este nuevo premio. El galardón reconoce su creatividad, la fusión de géneros y el ascenso global de los corridos tumbados.

Premio Billboard Salón de la Fama: Elvis Crespo ingresa al Salón de la Fama, celebrando su trayectoria y contribución al género tropical.

Cabe destacar, que el puertorriqueño Bad Bunny rompe récords históricos y domina la lista de finalistas con 28 nominaciones. El "Conejo Malo" compite en las categorías más importantes, incluyendo Artista del Año y Top Latin Album del Año, consolidando su posición como el artista más influyente de la industria.

Lista completa de nominados

Artista del Año / Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Fuerza Regida

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double P

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

• Aleman

• Clave Especial

• FloyyMenor

• Kapo

• Netón Vega

Gira del Año / Tour of the Year:

• Aventura

• Chayanne

• Luis Miguel

• Rauw Alejandro

• Shakira

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year:

• Ayra Starr

• benny blanco

• Bruno Mars

• ROSE

• Rvssian

• Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Fuerza Regida

• Karol G

• Netón Vega

• Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “EOO”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

• Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría...”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

• Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Male Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Netón Vega

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Female Artist of the Year:

• Karol G

• Selena Gomez

• Shakira

• Yailin La Más Viral

• Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group of the Year:

• Clave Especial

• Fuerza Regida

• Grupo Frontera

• Julión Álvarez y Su Norteño Banda

• The Marias

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Natti Natasha, “Desde Hoy”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

• Shakira, “Soltera”

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year:

• Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

• Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

• Peso Pluma, Éxodo

• Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

• Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Male Artist of the Year:

• Bad Bunny

• Junior H

• Peso Pluma

• Rauw Alejandro

• Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Female Artist of the Year:

• Becky G

• Cazzu

• Kali Uchis

• Karol G

• Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group of the Year:

• Aventura

• Clave Especial

• Fuerza Regida

• Grupo Frontera

• Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Solo Artist:

• Danny Ocean

• Enrique Iglesias

• Kali Uchis

• Luis Fonsi

• Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Duo or Group:

• Ha*Ash

• Jesse & Joy

• Maná

• Morat

• Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year:

• Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

• Maluma, “Cosas Pendientes”

• Rauw Alejandro, “Carita Linda”

• Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

• Shakira, “Soltera”

Álbum “Top Latin Pop” del Año / Top Latin Pop Album of the Year:

• Cazzu, Latinaje

• Danny Ocean, Babylon Club

• Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

• Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

• Quevedo, Buenas Noches

Artista Tropical del Año, Solista / Solo Artist:

• Elvis Crespo

• Jerry Rivera

• Marc Anthony

• Prince Royce

• Romeo Santos

Canción Tropical del Año / Tropical Song of the Year:

• Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

• Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

• Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

• Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

• Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Álbum Top Tropical del Año / Top Tropical Album of the Year:

• Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

• Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

• Natti Natasha, En Amargue

• Prince Royce, Eterno

• Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Solo Artist:

• Ivan Cornejo

• Junior H

• Netón Vega

• Peso Pluma

• Tito Double P

Canción Regional Mexicana del Año / Regional Mexican Song of the Year:

• Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

• Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

• Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

• Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

• Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Álbum Top Regional Mexicano del Año / Top Regional Mexican Album of the Year:

• Fuerza Regida, 111XPANTÍA

• Ivan Cornejo, Mirada

• Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

• Peso Pluma, Éxodo

• Tito Double P, Incómodo

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista / Solo Artist:

• Bad Bunny

• Feid

• Kapo

• Karol G

• Rauw Alejandro

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year:

• Bad Bunny, “DTMF”

• Bad Bunny, “EOO”

• Bad Bunny, “Nuevayol”

• Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría...”

• Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año / Top Latin Rhythm Album of the Year:

• Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

• FloyyMenor, El Comienzo

• Karol G, Tropicoqueta

• Omar Courtz, Primera Musa

• Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Compositor del Año / Songwriter of the Year:

• Armenta

• Bad Bunny

• Jorsshh

• Netón Vega

• Roberto “La Paciencia”

Productor del Año / Producer of the Year:

• Ernesto “Neto” Fernández

• JOP

• MAG

• Roberto “La Paciencia”

• Tito Double P

