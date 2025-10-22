Laura Pausini sorprende al anunciar homenaje a reconocido artista de música urbana: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Laura Pausini eligió el escenario de la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami para anunciar oficialmente "Yo canto 2", un álbum que funcionará como homenaje a los compositores y cantantes de España y Latinoamérica. La artista, que recibirá este jueves el premio Billboard Ícono, presentó la portada del disco en el teatro The Fillmore de Miami Beach, describiéndolo como su "primer homenaje a los compositores, cantantes y artistas de España y toda América Latina".

Este proyecto retoma la esencia de su exitoso material "Yo canto" de 2006, pero con un enfoque renovado que incluye canciones contemporáneas como "Turista" de Bad Bunny y temas clásicos como "Eso y más" del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian. El álbum tendrá dos versiones paralelas - una en español y otra en italiano - cada una con 20 canciones, excepto "Mi historia entre tus dedos" (en italiano, "La mia storia tra le dita"), que aparecerá en ambas producciones.

La Conexión Inesperada con Bad Bunny

Uno de los momentos más reveladores del anuncio llegó cuando Pausini compartió la historia detrás de su versión de "Turista". La artista confesó que la idea surgió mientras manejaba por Miami y escuchó la canción, sintiendo inmediatamente que se adaptaba perfectamente a su estilo. Lo que no esperaba era la reacción del propio Bad Bunny.

"Benito me escribió en 'DM' de Instagram, diciendo que él nunca se hubiese imaginado que un día cantaría una de sus canciones", reveló Pausini con visible emoción. La intérprete agradeció profundamente el gesto del artista puertorriqueño, destacando que "hay una motivación personal por la cual me gusta, además de darme escalofríos cuando escucho su versión y también la mía". Este intercambio demuestra, según Pausini, que la buena música trasciende estilos y generaciones.

Un Viaje Musical por 32 Años de Carrera

"Yo canto 2" representa más que un simple álbum de covers para Pausini; es un recorrido emocional por su trayectoria de 32 años en la música. La artista explicó que el disco refleja su vida y sus viajes: "empecé desde España, estuve en Chile, en Argentina, México, Norteamérica, Colombia, Venezuela. Hay mínimo una canción por cada nación".

La italiana se encuentra en lo que describe como un momento "privilegiado" de su carrera, donde tiene la libertad de grabar la música que realmente le gusta cantar en casa y con amigos, incluso si esto no le genera regalías significativas. Autodeclarada amante del karaoke, Pausini concibió este proyecto como un regreso a las esencias, alejada de presiones comerciales y conectada con el placer puro de interpretar canciones que ama.

Gira Internacional y Reconocimiento Billbord

Acompañando el lanzamiento del álbum, Pausini anunció una extensa gira que comenzará en marzo de 2026 en España y se prolongará hasta 2027, cuando tiene previsto actuar por primera vez en un estadio de Brasil. Esta tour representa una de las más ambiciosas de su carrera, extendiéndose por Europa y América durante al menos dos años.

El anuncio coincide con su reconocimiento como Ícono de Billboard, premio que recibirá durante la gala de este jueves en Miami, donde compartirá escenario con artistas de la talla de Bad Bunny, Daddy Yankee, Peso Pluma, Pablo Alborán, Aitana y Gloria Estefan. Este honor corona una semana dedicada a celebrar la música latina y refuerza la posición de Pausini como una de las voces más influyentes y perdurables del panorama musical internacional.

