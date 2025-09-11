Laura Pausini conquista Estados Unidos: conoce todos los detalles de su paso por Norteamérica

Suscríbete a nuestros canales

Laura Pausini, la voz que ha transcendido fronteras por más de tres décadas, lleva su legado musical a nuevos horizontes con el Yo Canto World Tour 2026/2027, una gira que incluye siete paradas en Estados Unidos y Canadá, marcando su regreso a escenarios norteamericanos tras años de ausencia . La cantante, conocida por éxitos como La Soledad y En Cambio No, iniciará esta etapa el 16 de mayo de 2026 en el Kaseya Center de Miami, seguido por conciertos en Orlando (21 de mayo), Dallas (23 de mayo), Los Ángeles (28 de mayo), Chicago (30 de mayo), Toronto (4 de junio) y Nueva York (6 de junio) en el emblemático Theater at MSG.

La venta de entradas, manejada exclusivamente a través de Live Nation, abrirá al público general el 15 de septiembre a las 10:00 a.m. EST, con un pre venta especial para fanáticos el 12 de septiembre a las 9:00 a.m. usando el código de acceso MIALAURA . Este anuncio ha generado euforia en redes sociales, donde seguidores destacan la conexión emocional de Pausini con audiencias multiculturales, reflejada en comentarios como "Su música trasciende idiomas; es una artista que te abraza con cada nota" . La gira, que promete un repertorio que incluye versiones de clásicos italianos y latinos de su próximo álbum Yo Canto 2, se enmarca en una estrategia global que recorrerá más de 40 países, iniciando en España en marzo de 2026 y culminando en Brasil en 2027.

Pausini, ganadora de un Grammy y múltiples Latin Grammy, explicó en un comunicado que esta gira es "un homenaje a las canciones que adoptaron mi carrera y a los países que me abrazaron", haciendo referencia especial a España y Latinoamérica como pilares de su éxito internacional . Para los mercados estadounidenses, la artista adaptará su show con interpretaciones en español, italiano e inglés, incluyendo su nuevo sencillo Mi historia entre tus dedos, lanzado este septiembre en cuatro idiomas.

La producción del tour, descrita como "espectacular y emotiva" por medios especializados, incluirá proyecciones visuales, orquesta en vivo y interacción con el público, características que han definido sus anteriores giras . Críticos musicales destacan que Pausini es "una de las pocas artistas que mantiene una voz pristine y una calidez escénica después de 30 años de carrera", lo que asegura experiencias memorables en cada parada.

Con más de 70 millones de discos vendidos mundialmente, Laura Pausini reafirma su lugar en la industria no solo como intérprete, sino como un símbolo de resiliencia artística. Su elección de ciudades como Miami y Nueva York, con alta densidad de comunidades latinas e italianas, refleja una conexión cultural que promete llenar arenas y crear momentos históricos, consolidando su leyenda en el corazón de Norteamérica.

