Laura Pausini hará gira por 45 ciudades de América Latina: comienza desde esta fecha

Tras casi dos décadas desde el lanzamiento de 'Yo canto', Laura Pausini regresa con su esperada continuación, 'Yo canto 2'. Este proyecto promete reinterpretar clásicos italianos y también incluir algunas de sus canciones favoritas de artistas latinos, llevando su voz a nuevos públicos y escenarios internacionales.

Un álbum que cruza fronteras

El primer adelanto del disco será Mi historia entre tus dedos, original de Gianluca Grignani, disponible en italiano, español, portugués y francés. La fecha de lanzamiento completa aún no ha sido revelada, pero la expectativa crece entre sus seguidores.

España, el punto de partida

La gira inicia en España con cinco conciertos a partir del 27 de marzo.

“España me ha abrazado como un segundo hogar, y empezar allí este viaje es un homenaje a la conexión que siento con su público”, declaró la cantante.

Latinoamérica: pasión y cercanía con los fans

Después de su paso por España, la gira cruzará el Atlántico para llegar a Latinoamérica. Entre las ciudades confirmadas están Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México.

Norteamérica y Europa: consolidando su legado

Posteriormente, Laura Pausini se presentará en Estados Unidos con conciertos en Miami, Los Ángeles y Nueva York. Más adelante, en otoño, visitará Italia y otras capitales europeas como Lisboa y Ginebra, cerrando un recorrido que refleja su alcance global y la solidez de su trayectoria artística.

El primer 'Yo canto', publicado en 2006 tras su primer Grammy, permitió a Pausini convertirse en la primera mujer en llenar el estadio San Siro de Milán ante 70.000 personas. Con 'Yo canto 2', la cantante reafirma su lugar en la música internacional, combinando nostalgia, emoción y nuevas reinterpretaciones que conectan generaciones.

