Qué sucede realmente entre Zoe Kravitz y Harry Styles: esto se sabe

Lo que comenzó como un rumor pronto adquirió vida propia: entre paseos románticos, fotografías coquetas y momentos compartidos con familiares, la incipiente relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz ha captado la atención de medios y admiradores por igual.

De Londres a Roma: los primeros chispazos

La chispa saltó primero en Londres, donde Zoë y Harry fueron vistos besándose tras un evento promocional de Caught Stealing; el testimonio de testigos hizo eco en medios como Elle y The Cut.

Días más tarde, un video en redes sociales mostró a ambos caminando tomados del brazo en Roma, mientras ella promocionaba su nuevo film. El material se viralizó rápidamente y fue replicado por portales como Brand VM y People.

Brooklyn y el estilo “matching”: una química que sienta bien

Ya en septiembre, la pareja fue captada nuevamente paseando en Brooklyn, tomados de la mano y sonrientes. Page Six recogió declaraciones de un fan que los describió como “muy casual y cómodos el uno con el otro”.

Al día siguiente, la atención se centró en su atuendo: ambos coincidían en tonos azul marino y denim, adornados con gafas oscuras y un aire perfectamente sincronizado para una salida informal por Nueva York. Elle, GQ y Vogue retrataron este estilo como "pareja con estilo espontáneo".

Entre rumores y realidades

A pesar de estar distantes de la exclusividad, los informes de TMZ describen la relación como una conexión casual, de tipo "friends with benefits", sin etiquetas ni compromisos aparentes.

En contraste, insiders citados por medios como W Magazine, The Cut y Marie Claire consideran que estos encuentros señalan algo con más sustancia, dada la frecuencia y naturalidad con que se muestran juntos.

Almuerzo en familia

El broche de oro se dio en NYC, donde Harry y Zoë compartieron un almuerzo en el West Village con Lenny Kravitz, padre de ella. El encuentro fue descrito como un paso significativo que podría indicar un crecimiento emocional en su vínculo.

Harry Styles y Zoë Kravitz parecen estar construyendo algo más que una simple amistad; la frecuencia de sus encuentros, las muestras públicas de afecto y la cena con su padre pintan la escena de una relación naciente con potencial sentimental. No obstante, sin una confirmación explícita, lo que tenemos es una historia en desarrollo que ya se siente más real que rumor.

